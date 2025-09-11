Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi

Gubernur Jateng Apresiasi Sido Muncul sebagai Investasi Lokal Berkelas Internasional

Kamis, 11 September 2025 – 16:52 WIB
Gubernur Jateng Apresiasi Sido Muncul sebagai Investasi Lokal Berkelas Internasional
Direktur PT Sido Muncul Dr (H.C) Irwan Hidayat didampingi Gubernur Jateng Ahmad Luthfi dan Bupati Semarang Ngesti Nugraha dan pejabat Pemprov Jateng memberikan keterangan pers kunjungan Gubernur Jateng di Pabrik Sido Muncul, Kabupaten Semarang. FOTO: Wisnu Indra Kusuma/JPNN.com.

jpnn.com - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ahmad Luthfi melakukan kunjungan kerja ke PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk (Sido Muncul) di Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, Rabu (10/9).

Dalam kesempatan itu, Ahmad Luthfi didampingi sejumlah pejabat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng dan Bupati Semarang Ngesti Nugraha.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan Direktur PT Sido Muncul Dr (H.C) Irwan Hidayat saat memberikan keterangan resmi terkait kunjungan kerja Gubernur Jateng ke Pabrik Sido Muncul di Kabupaten Semarang. FOTO: Wisnu Indra Kusuma/JPNN.com.

Baca Juga:

Kedatangan gubernur Luthfi berserta rombongan disambut langsung oleh Direktur Sido Muncul Dr. (H.C.) Irwan Hidayat.

Sesampainya di pabrik Sido Muncul, Gubernur Luthfi berkeliling melihat proses produksi jamu di area pabrik seluas 38 hektar yang sudah menggunakan teknologi modern, menyapa dan berdialog dengan sejumlah karyawan, hingga menanam pohon Kayu Pelangi di Kawasan Agrowisata Sido Muncul.

Irwan Hidayat turut menyambut baik kunjungan orang nomor satu di Jateng tersebut. Dia menilai kehadiran Luthfi menjadi bentuk dukungan pemerintah terhadap keberlangsungan Sido Muncul untuk ke depannya.

Baca Juga:

“Tujuannya begini, kami sebagai pabrik yang berada di wilayah Jawa Tengah tentu ingin ada bimbingan dari Pemprov Jateng. Tugas pemimpin itu, kan, membimbing, memberi saran, atau mengirim tim agar kami tidak melanggar aturan. Dengan begitu, kami bisa semakin berkembang dan memberi manfaat lebih luas,” ujarnya.

Irwan juga menitipkan harapan terkait pengembangan pariwisata di Jawa Tengah. Ia menyinggung pentingnya peran Bandara Jenderal Ahmad Yani Semarang yang kini kembali berstatus internasional.

Gubernur Jateng Ahmad Luthfi mengunjungi Pabrik Sido Muncul dan mengapresiasi produk lokal yang menembus pasar internasional.

TAGS   Sido Muncul  direktur Sido Muncul Irwan Hidayat  PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul  gubernur Jateng  Ahmad Luthfi  Ngesti Nugraha  Bupati semarang  Irwan Hidayat  Agrowisata Sido Muncul 
