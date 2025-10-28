Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah

Gubernur Jateng di Hari Sumpah Pemuda Ajak Pemuda Berkontribusi dalam Pembangunan

Selasa, 28 Oktober 2025 – 11:33 WIB
Gubernur Jateng di Hari Sumpah Pemuda Ajak Pemuda Berkontribusi dalam Pembangunan - JPNN.COM
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menjadi inspektur upacara peringatan ke-97 Hari Sumpah Pemuda tingkat provinsi di gedung Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang pada Selasa, 28 Oktober 2025. Foto: Humas Pemprov Jateng

jpnn.com, SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengajak kepada para pemuda di wilayahnya untuk ikut berkontribusi dalam pembangunan daerah.

Hal itu disampaikan oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi saat menjadi inspektur upacara peringatan ke-97 Hari Sumpah Pemuda tingkat provinsi di gedung Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang pada Selasa, 28 Oktober 2025.

Menurutnya, pemuda memiliki energi lebih dalam rangka memberikan pengabdian kepada bangsa dan negara.

"Untuk para pemuda, berikan warna kepada Provinsi Jawa Tengah. Tahun 2045 nanti kalian adalah pemimpin-pemimpin masa depan, baik di Jawa Tengah maupun Indonesia," kata Luthfi sebelum membacakan amanat Menteri Pemuda dan Olahraga.

Adapun dalam amanat yang dibacakan oleh Ahmad Luthfi, disebutkan bahwa pemuda saat ini menghadapi tantangan zaman dan dunia yang bergerak cepat.

Semangat yang diwujudkan oleh para pendahulu saat berkumpul dalam Kongres Pemuda 1928 harus diimplementasikan dalam tindakan nyata. Pemuda bukanlah pelengkap sejarah, melainkan penentu sejarah.

Sebagai informasi, upacara peringatan Sumpah Pemuda tingkat Provinsi Jawa Tengah tersebut diikuti oleh berbagai elemen pemuda, di antaranya pelajar, mahasiswa dari berbagai universitas, organisasi pemuda lintas agama, serta zilenial Jawa Tengah.

Seorang peserta upacara, Guntur Pramudya mengatakan bertepatan dengan momentum peringatan Sumpah Pemuda ini, diharapkan para pemuda dapat makin cinta tanah air.

Seorang peserta upacara, Guntur Pramudya mengatakan bertepatan dengan momentum peringatan Sumpah Pemuda ini, diharapkan para pemuda dapat makin cinta tanah air.

