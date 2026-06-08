Gubernur Jateng-Kepala Bappenas Bahas Percepatan Infrastruktur Jalur Pansela & Pantura

jpnn.com, SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menerima kunjungan kerja Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy di Kota Semarang pada Senin, 8 Juni 2026.

Dalam pertemuan strategis tersebut, Luthfi mendorong percepatan pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, khususnya di jalur pantai selatan (Pansela) dan pantai utara (Pantura).

Dia menegaskan arahan dan sinergitas dengan pemerintah pusat sangat krusial bagi percepatan pembangunan di wilayahnya.

Luthfi memfokuskan prioritas pembangunan pada pemerataan infrastruktur jalan serta sistem irigasi, mengingat posisi vital Jawa Tengah sebagai salah satu lumbung pangan nasional.

Selain itu, Luthfi juga menyampaikan usulan dukungan pusat untuk mempercepat kemajuan infrastruktur penunjang ekonomi makro, seperti konektivitas jalan, optimalisasi pelabuhan, hingga pengembangan dry port di Jawa Tengah.

Sementara itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy menilai gagasan Ahmad Luthfi sangat sejalan dengan cita-cita Presiden, yakni membangun Indonesia dari desa.

"Dari penjelasan Gubernur, saya mendapat insight (wawasan) mendalam terkait Jawa Tengah. Saya semakin menyadari bahwa pembangunan yang harus dilakukan bukan dari Jakarta, bukan dari Semarang, tapi di desa-desa kita, dari kawasan paling tertinggal. Ini arah dan cita-cita yang sama, bukan hanya dari Presiden, ternyata juga dari Gubernur Jawa Tengah," ujar Rachmat.

Menurut dia, Jawa Tengah memiliki potensi sangat luar biasa. Meliputi potensi tenaga kerja dan sumber daya manusia yang tumbuh dengan cepat.