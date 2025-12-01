Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Gubernur Jateng Kirim Bantuan Senilai Rp 1,3 Miliar untuk Korban Bencana di Sumatra

Senin, 01 Desember 2025 – 10:30 WIB
Gubernur Jateng Kirim Bantuan Senilai Rp 1,3 Miliar untuk Korban Bencana di Sumatra - JPNN.COM
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengirimkan bantuan kemanusiaan senilai Rp 1,3 miliar untuk membantu percepatan penanganan bencana di Sumatra. Foto: Humas Pemprov Jateng.

jpnn.com - SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengirimkan bantuan kemanusiaan senilai Rp 1,3 miliar untuk membantu percepatan penanganan bencana di Sumatra. 

Bantuan tersebut diberangkatkan dengan melibatkan puluhan sukarelawan serta armada logistik dari Halaman Kantor Gubernur Jawa Tengah, Senin (1/12).

Bantuan logistik yang dikirim berupa sandang, pangan, dan obat-obatan senilai Rp 950,3 juta.

Baca Juga:

Selain itu, uang bantuan dari Baznas Jawa Tengah sebesar Rp 225 juta, dan lalu Korpri Jawa Tengah Rp 125 juta. Total keseluruhan bantuan mencapai Rp 1.300.306.597.

Bantuan itu dihimpun dari Pemprov Jawa Tengah, PMI, RS Telogorejo, BPR BKK Jawa Tengah, Jamkrida, Petro Energi, Tirta Utama, hingga sejumlah BUMD.

Pemprov Jateng juga mengirimkan 6 truk, 3 unit double cabin, 1 ambulans, kendaraan dapur umum, alat penjernih air, kendaraan trail, serta berbagai peralatan kesehatan dan logistik.

Baca Juga:

Sebanyak 40 personel dari BPBD, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan Jawa Tengah diberangkatkan menuju Sumatera Barat.

Mereka akan bertugas selama kurang lebih dua minggu. 

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengirimkan bantuan kemanusiaan senilai Rp 1,3 miliar untuk membantu percepatan penanganan bencana di Sumatra.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Pemprov Jateng  bencana alam sumatra  bantuan korban bencana  banjir  Longsor  Gubernur Luthfi 
BERITA PEMPROV JATENG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp