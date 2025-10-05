Gubernur Jateng Luthfi Ungkap Peran Penting Pers Bagi Pemerintahannya

jpnn.com, SURAKARTA - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyatakan keberadaan pers atau media dinilai sangat penting untuk menjalankan roda pemerintahannya.

Sebab, kata dia kehadiran pers bukan hanya sebagai penyampai informasi dan edukasi, tapi juga sebagai pemberi kritik dan saran kepada pemerintah.

Apalagi, dalam membangun Jawa Tengah dia selalu mengusung collaborative government (pemerintahan kolaboratif).

Luthfi menyatakan Pemprov Jateng tidak hanya melibatkan elemen pemerintah, tokoh, masyarakat, maupun akademiki, tetapi juga menggandeng insan pers.

“Insan pers kami gandeng untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat, serta kritik konstruktif," katanya saat menghadiri acara Malam Silaturasa Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Taman Balekambang, Kota Surakarta, Sabtu, 4 Oktober 2025 malam.

Luthfi menjelaskan pers merupakan salah satu pilar demokrasi. Kebebasan pers terkait hak untuk mencari, memperoleh, menyebarluaskan gagasan dan informasi telah dijamin secara konstitusional dan diatur oleh Undang-undang di Indonesia.

Oleh karenanya, melalui peran tersebut, kolaborasi antara pemerintah dengan insan pers menjadi prioritas. Sebab, insan pers mampu berperan dalam menjembatani pemerintah dengan masyarakat.

Menurut Luthfi, melalui insan pers pula, pemerintah bisa menyampaikan program, kebijakan, serta edukasi kepada masyarakat.