Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Gubernur Jateng Luthfi Ungkap Peran Penting Pers Bagi Pemerintahannya

Minggu, 05 Oktober 2025 – 10:18 WIB
Gubernur Jateng Luthfi Ungkap Peran Penting Pers Bagi Pemerintahannya - JPNN.COM
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menghadiri acara Malam Silaturasa Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Taman Balekambang, Kota Surakarta, Sabtu, 4 Oktober 2025 malam. Foto: Humas Pemprov Jateng

jpnn.com, SURAKARTA - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyatakan keberadaan pers atau media dinilai sangat penting untuk menjalankan roda pemerintahannya.

Sebab, kata dia kehadiran pers bukan hanya sebagai penyampai informasi dan edukasi, tapi juga sebagai pemberi kritik dan saran kepada pemerintah.

Apalagi, dalam membangun Jawa Tengah dia selalu mengusung collaborative government (pemerintahan kolaboratif).

Baca Juga:

Luthfi menyatakan Pemprov Jateng tidak hanya melibatkan elemen pemerintah, tokoh, masyarakat, maupun akademiki, tetapi juga menggandeng insan pers.

“Insan pers kami gandeng untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat, serta kritik konstruktif," katanya saat menghadiri acara Malam Silaturasa Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Taman Balekambang, Kota Surakarta, Sabtu, 4 Oktober 2025 malam.

Luthfi menjelaskan pers merupakan salah satu pilar demokrasi. Kebebasan pers terkait hak untuk mencari, memperoleh, menyebarluaskan gagasan dan informasi telah dijamin secara konstitusional dan diatur oleh Undang-undang di Indonesia.

Baca Juga:

Oleh karenanya, melalui peran tersebut, kolaborasi antara pemerintah dengan insan pers menjadi prioritas. Sebab, insan pers mampu berperan dalam menjembatani pemerintah dengan masyarakat.

Menurut Luthfi, melalui insan pers pula, pemerintah bisa menyampaikan program, kebijakan, serta edukasi kepada masyarakat.

Gubernur Jateng Ahmad Luthfi menyatakan keberadaan pers atau media dinilai sangat penting untuk menjalankan roda pemerintahannya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   gubernur Jateng  Gubernur Jateng Ahmad Luthfi  PWI  Pers 
BERITA GUBERNUR JATENG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp