JPNN.com - Daerah

Gubernur Kaltim Salurkan UKT Gratis Senilai Rp 44 Miliar untuk Puluhan Ribu Mahasiswa

Minggu, 07 Desember 2025 – 18:08 WIB
Gubernur Kaltim Salurkan UKT Gratis Senilai Rp 44 Miliar untuk Puluhan Ribu Mahasiswa
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menyalurkan bantuan Uang Kuliah Tunggal (UKT) untuk puluhan ribu mahasiswa senilai Rp 44 Miliar. Foto: dok Pemprov Kaltim

jpnn.com, BALIKPAPAN - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menyalurkan bantuan Uang Kuliah Tunggal (UKT) untuk puluhan ribu mahasiswa senilai Rp 44 miliar.

Bantuan itu mempertegas komitmennya dalam membangun Sumber Daya Manusia (SDM) lokal untuk menyambut Ibu Kota Nusantara (IKN). 

Komitmen itu ditandai dengan peluncuran proyek perubahan strategi percepatan implementasi Gratispol Pendidikan dan penyerahan simbolis bantuan UKT.

Rudy Mas'ud secara simbolis menyerahkan UKT Gratispol kepada 53 perwakilan mahasiswa dari berbagai Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta (PTN/S) di Kaltim.

Rudy menyebut bahwa bantuan yang disalurkan saat ini mencapai Rp 44 miliar dan disalurkan kepada 32.853 mahasiswa dari 7 PTN yang administrasinya telah lengkap. 

Dia menyebutkan dana ini diharapkan segera meringankan beban mahasiswa sebagai "Generasi Emas Kaltim."

"Meskipun Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kaltim sempat dipangkas, hal itu tidak menyurutkan tekad Pemprov untuk memajukan pendidikan. Bagi kami, pendidikan ini bukan cost (biaya), tetapi investasi Kaltim," kata Rudy Mas'ud dikutip JPNN.com, Minggu (7/12).

Dia menambahkan program ini bertujuan memutus rantai kemiskinan dengan meningkatkan produktivitas masyarakat, di mana standar minimal yang diharapkan adalah lulusan S1.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menyalurkan bantuan Uang Kuliah Tunggal (UKT) untuk puluhan ribu mahasiswa senilai Rp 44 Miliar.

