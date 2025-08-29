Close Banner Apps JPNN.com
Gubernur KDM 'Ngonten' Temui Pedemo Ojol-Mahasiswa di DPRD Jabar, tetapi Diusir

Jumat, 29 Agustus 2025 – 21:44 WIB
Gubernur KDM 'Ngonten' Temui Pedemo Ojol-Mahasiswa di DPRD Jabar, tetapi Diusir
Gubernur Jabar Dedi Mulyadi saat berusaha menemui massa aksi solidaritas ojol-mahasiswa di Gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Jumat (29/8/2025). Foto: tangkapan layar video

jpnn.com, BANDUNG - Aksi massa solidaritas kematian Affan Kurniawan di Gedung DPRD Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Kota Bandung sampai pukul 21.30 WIB belum juga bubar. 

Ketika massa sedang panas, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mencoba untuk menenangkan para demonstran dengan hadir di tengah-tengah mereka. 

Dalam rekaman video di media sosial pribadinya tampak Dedi yang mendatangi massa aksi. 

Kedatangannya langsung disambut massa yang sedang berorasi meneriakan kata "revolusi". Namun, ada juga teriakan sumbang yang meneriakinya "pengalihan isu".

Ketika dia membuka obrolan dengan para demonstran, suasana justru berubah tegang. 

Terlebih saat itu, gas air mata turut ditembakkan. Alhasil, Dedi Mulyadi beserta rombongan hampir menjadi sasaran amuk massa.

Untungnya Dedi sempat dibawa lari oleh aparat ke Gedung DPRD Jabar untuk diamankan dari amukan para demonstran. 

Pengawal Dedi sendiri sempat cekcok dengan para demonstran, yang mereka kira adalah aparat kepolisian. Beruntung kejadian tidak makin parah, seusai dilerai oleh aparat TNI.

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi diusir massa aksi solidaritas ojol-mahasiswa di Gedung DPRD Jabar.

