Gubernur Lemhannas Terima Perwakilan IKAL Lemhannas, Nih Agendanya

jpnn.com, JAKARTA - Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional RI (Lemhannas) Dr. H. TB Ace Hasan Syadzily, M.Si menerima audiensi Tim Presidium Perwakilan Dewan Pengurus Daerah (DPD) dan Dewan Pengurus Angkatan (DPA) Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas (IKAL) di Jakarta, Jumat (23/1/2026).

Pertemuan yang berlangsung di kampus Lemhannas itu berkaitan dengan adanya penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum IKAL Lemhannas, menyusul mundurnya Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar sebagai ketua umum IKAL, 14 Januari 2026.

Plt DPP IKAL terdiri dari Mustafa Abubakar, Komjen Pol (P) Togar Sianipar, dan Marsekal Madya TNI (Purn) Daryatmo.

Ketiganya bertugas secara kolektif kolegial dengan tugas utama melanjutnya Munas V IKAL 23 Agustus 2025.

Gubernur yang pada kesempatan itu didampingi Sekretaris Utama Lemhannas, Komjen Pol. Drs. R.Z. Panca Putra S, M.Si, menyampaikan Munas V IKAL yang tertunda akan dilanjutkan kembali secepatnya dengan tetap patuh berpegang pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IKAL, .

“Hal ini agar muruah organisasi IKAL tetap terjaga dan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi Lemhannas RI.

Munas V IKAL pada 23 Agustus 2025 ditunda sampai waktu yang ditentukan kemudian, setelah terjadi deadlock terkait usulan 10 hak suara untuk Ikatan Alumni Taplai (IKABNAS) yang mendapat penolakan, karena status IKABNAS sebagai peninjau hanya mempunyai hak bicara.

Gubenur Lemhannas Ace Hasan Syadzily dalam audiensi juga meminta para alumni yang tergabung dalam DPD dan DPA dapat membantu Plt. DPP IKAL Lemhannas menyukseskan Munas dengan yang mengedepankan rasa kekeluargaan.