JPNN.com - Ekonomi

Gubernur Luthfi: 4,2 Juta UMKM di Jateng Tulang Punggung Ekonomi Daerah

Senin, 09 Maret 2026 – 21:03 WIB
Gubernur Jateng Ahmad Luthfi saat membuka Pasar Takjil Ramadan 2026 di Wisma Perdamaian, Semarang, Senin (9/3/2026). Foto: Humas Pemprov Jateng

jpnn.com - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ahmad Luthfi mengatakan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di wilayahnya merupakan tulang punggung ekonomi daerah.

Menurut Gubernur Luthfi, sektor UMKM terbukti mampu menyerap banyak tenaga kerja.

Gubernur Luthfi: 4,2 Juta UMKM di Jateng Tulang Punggung Ekonomi Daerah

"UMKM ini merupakan urat nadi perekonomian Jawa Tengah. Tugas kita bersama adalah mendorong agar mereka bisa naik kelas," kata Luthfi saat membuka Pasar Takjil Ramadan 2026 di Wisma Perdamaian, Semarang, Senin (9/3/2026).

Kegiatan itu melibatkan pelaku UMKM kuliner serta berbagai organisasi usaha dan komunitas.

Luthfi menyebut jumlah UMKM di Jateng mencapai sekitar 4,2 juta unit usaha, sehingga keberadaannya memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi masyarakat.

Dia menyebut usaha kecil tidak boleh dipandang sebelah mata karena menjadi sumber penghidupan bagi banyak keluarga. Karena itu, keberadaan UMKM perlu terus didukung dengan berbagai program.

Selain menjadi penggerak ekonomi masyarakat, UMKM juga berperan dalam menekan angka pengangguran serta mengurangi kemiskinan ekstrem.

