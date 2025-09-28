Gubernur Luthfi Berbaur dengan Ribuan Peserta Solo Run Fest 2025

Minggu, 28 September 2025 – 12:27 WIB

jpnn.com - SURAKARTA – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi bersama 6.000 peserta meramaikan gelaran Solo Run Fest 2025 di Kota Surakarta, Minggu (28/9).

Solo Runt Fest 2025 merupakan festival lari yang diselenggarakan PT. SHA Solo berkolaborasi dengan Pemerintah Kota Surakarta.

Titik start di depan gerbang Stadion Manahan Solo dan finis di Taman Balekambang.

Untuk kategori 10K, start sekitar pukul 05.30 WIB. Kategori 5K, start sekitar pukul 05.50 WIB.

Start kategori 5K dilepas langsung oleh Gubernur Ahmad Luthfi.

Selepas start, peserta menempuh rute Jalan Adi Sucipto, Jalan Dr Moewardi, Jalan Slamet Riyadi, Jalan Prof Dr Supomo, Jalan Yosodipuro, Jalan MT Haryono, Jalan Menteri Supeno, dan finis di Taman Balekambang.

Setelah melepas, Ahmad Luthfi bersama Wali Kota Surakarta Respati Achmad Ardianto ikut bergabung dengan peserta kategori 5K. Selama di perjalanan, dia terlihat menyapa para pelari maupun warga yang ada di sekitar rute.

Salah seorang peserta asal Madiun Nanda mengatakan hajatan rute Solo Run Fest 2025 cukup menantang, seru, dan menghibur. Menurut dia, event tersebut sangat seru karena pesertanya banyak.