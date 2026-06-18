Gubernur Luthfi Canangkan Sensus Ekonomi 2026: Data Akurat Jadi Basis Pembangunan Jateng

jpnn.com - SEMARANG — Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menghadiri Pencanangan Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.

Kegiatan yang digelar di Lapangan Pancasila Simpang Lima, Kota Semarang, Kamis (18/6), itu dihadiri Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI Sonny Harry Budiutomo Harmadi, sejumlah kepala daerah, serta jajaran BPS se-Jawa Tengah.

Khusus di Jateng, sensus yang dilaksanakan hingga 31 Agustus 2026 ini melibatkan 36.891 petugas.

Gubernur Luthfi menyatakan bahwa data sensus menjadi dasar penting dalam membaca kondisi ekonomi dan menyusun kebijakan pembangunan daerah. “Berikan data semaksimal mungkin kepada teman-teman kita dari BPS. Karena data akan memberikan fakta,” kata Luthfi.

Menurut dia, hasil sensus akan membantu pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota memetakan potensi ekonomi daerah secara lebih akurat. Oleh karena itu, dia meminta bupati, wali kota, hingga aparatur pemerintah ikut menyosialisasikan sensus kepada masyarakat.

“Kita bisa memetakan tentang daerah kita, ekonomi Jawa Tengah gambarannya kayak apa. Ini penting agar kita semuanya menyadari bahwa pertumbuhan ekonomi ini adalah basisnya data,” ungkap Luthfi dalam kesempatan itu.

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Luthfi mengimbau masyarakat, khususnya pelaku usaha mulai dari UMKM hingga usaha rumah tangga, agar terbuka saat didata petugas sensus. Mantan Kapolda Jawa Tengah itu memastikan data yang diberikan masyarakat akan dijaga kerahasiaannya.

Luthfi menyebut data yang akurat akan menjadi pijakan agar pembangunan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dapat berjalan selaras.