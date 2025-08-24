Gubernur Luthfi dan AHY Ikut Cukur Rambut Gimbal di Dieng Culture Festival 2025

jpnn.com, BANJARNEGARA - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ahmad Luthfi bersama Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengikuti prosesi tradisi cukur rambut gimbal atau anak bajang dalam rangkaian Dieng Culture Festival (DCF) 2025 di Candi Arjuna, Dieng, Banjarnegara, Minggu (24/8/2025).

Dalam prosesi tersebut, Luthfi dan AHY mendapat permintaan khusus dari seorang anak bajang bernama Faiza Ahmad Al-Afghani (7) asal Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, untuk memotong rambut gimbalnya.

Secara keseluruhan terdapat delapan anak bajang yang mengikuti ritual cukur gimbal dengan berbagai syarat unik, mulai dari sepeda hingga mainan mobil-mobilan.

Baca Juga: Gubernur Ahmad Luthfi dan Wagub Taj Yasin Salurkan Bansos Kepada Warga Terdampak Rob

Tradisi potong rambut gimbal menjadi daya tarik utama wisatawan yang datang dari berbagai daerah. Salah satunya Desi, wisatawan asal Denpasar, Bali, yang mengaku sengaja berkunjung untuk menyaksikan langsung DCF 2025.

“Bagus ya. Semalam ada pesta lampion, sekarang ada potong rambut gimbal. Jadi kami paham benar, Dieng seperti apa,” ujarnya.

Menko Bidang IKP, Agus Harimurti Yudhoyono, menuturkan bahwa pengalaman mengikuti prosesi cukur rambut gimbal ini adalah yang pertama baginya. Menurut AHY, tradisi tersebut sarat makna budaya nusantara dan perlu terus dilestarikan.

Baca Juga: Korlantas Polri Hadir di Dieng Culture Festival 2025 untuk Gaungkan Keselamatan Lalin

“Pemotongan rambut gimbal diyakini sebagai simbol pengawalan anak-anak agar tumbuh dengan karakter, kepribadian, nilai religius, serta kecintaan terhadap bangsa,” kata AHY.

Dia juga mengapresiasi acara Simphony Dieng yang digelar di Lapangan Pandawa pada Sabtu malam (23/8/2025) karena berhasil memukau ribuan penonton dengan nuansa alam khas Dieng.