Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Gubernur Luthfi dan AHY Ikut Cukur Rambut Gimbal di Dieng Culture Festival 2025

Minggu, 24 Agustus 2025 – 17:10 WIB
Gubernur Luthfi dan AHY Ikut Cukur Rambut Gimbal di Dieng Culture Festival 2025 - JPNN.COM
Gubernur Jateng Ahmad Luthfi dan Menko IPK AHY ikut cukur rambut gimbal di Dieng Culture Festival 2025. Foto: Humas Pemprov Jateng

jpnn.com, BANJARNEGARA - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ahmad Luthfi bersama Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengikuti prosesi tradisi cukur rambut gimbal atau anak bajang dalam rangkaian Dieng Culture Festival (DCF) 2025 di Candi Arjuna, Dieng, Banjarnegara, Minggu (24/8/2025).

Dalam prosesi tersebut, Luthfi dan AHY mendapat permintaan khusus dari seorang anak bajang bernama Faiza Ahmad Al-Afghani (7) asal Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, untuk memotong rambut gimbalnya.

Secara keseluruhan terdapat delapan anak bajang yang mengikuti ritual cukur gimbal dengan berbagai syarat unik, mulai dari sepeda hingga mainan mobil-mobilan.

Baca Juga:

Tradisi potong rambut gimbal menjadi daya tarik utama wisatawan yang datang dari berbagai daerah. Salah satunya Desi, wisatawan asal Denpasar, Bali, yang mengaku sengaja berkunjung untuk menyaksikan langsung DCF 2025.

“Bagus ya. Semalam ada pesta lampion, sekarang ada potong rambut gimbal. Jadi kami paham benar, Dieng seperti apa,” ujarnya.

Menko Bidang IKP, Agus Harimurti Yudhoyono, menuturkan bahwa pengalaman mengikuti prosesi cukur rambut gimbal ini adalah yang pertama baginya. Menurut AHY, tradisi tersebut sarat makna budaya nusantara dan perlu terus dilestarikan.

Baca Juga:

“Pemotongan rambut gimbal diyakini sebagai simbol pengawalan anak-anak agar tumbuh dengan karakter, kepribadian, nilai religius, serta kecintaan terhadap bangsa,” kata AHY.

Dia juga mengapresiasi acara Simphony Dieng yang digelar di Lapangan Pandawa pada Sabtu malam (23/8/2025) karena berhasil memukau ribuan penonton dengan nuansa alam khas Dieng.

Gubernur Jateng Ahmad Luthfi dan Menko IPK AHY ikut cukur rambut gimbal di Dieng Culture Festival 2025.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Gubernur Luthfi  Ahmad Luthfi  AHY  Agus Harimurti Yudhoyono  rambut gimbal  Dieng Culture Festival 2025 
BERITA GUBERNUR LUTHFI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp