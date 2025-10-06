Gubernur Luthfi Dipuji BGN, Jateng Dinilai Paling Siap Jalankan Program MBG

jpnn.com, SEMARANG - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memuji langkah cepat Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam mengawal pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurutnya, di bawah kepemimpinan Gubernur Ahmad Luthfi, Jawa Tengah menjadi provinsi paling siap dan progresif dalam menjalankan program nasional pemenuhan gizi.

“Pak Gubernur Ahmad Luthfi ini luar biasa. Beliau yang langsung menelepon saya, minta agar segera dilakukan rapat koordinasi bersama seluruh kepala daerah supaya program MBG ini aman, higienis, dan berkelanjutan,” ujar Dadan usai Rapat Koordinasi MBG dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di GOR Jatidiri, Semarang, Senin (6/10/2025).

Dadan menjelaskan, inisiatif Gubernur Ahmad Luthfi mempertemukan pemerintah pusat, provinsi, serta kabupaten/kota menjadi bukti sinergi efektif dalam menjalankan program prioritas nasional.

Dia menyebut capaian Jawa Tengah dalam pelaksanaan MBG juga tertinggi secara nasional. Dari total lebih dari 10.000 SPPG di 38 provinsi, Jawa Tengah telah mengoperasikan 1.596 SPPG atau sekitar 50 persen dari target nasional.

Menurut Dadan, pelaksanaan MBG di Jawa Tengah tidak hanya unggul dalam jumlah, tetapi juga dalam manajemen, pengawasan pangan, serta pemberdayaan ekonomi lokal.

“Efeknya luar biasa, industri pangan lokal ikut tumbuh, mulai dari pemasok sayur, beras, hingga produsen susu dan food tray,” jelasnya.

Dia menambahkan, keberhasilan pelaksanaan MBG di Jawa Tengah menjadi contoh nyata bagaimana komitmen kepala daerah dapat menggerakkan kolaborasi lintas sektor.