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JPNN.com - Daerah

Gubernur Luthfi Gandeng Ribuan Mahasiswa untuk Program Kecamatan Berdaya

Selasa, 07 Juli 2026 – 17:04 WIB
Gubernur Luthfi Gandeng Ribuan Mahasiswa untuk Program Kecamatan Berdaya - JPNN.COM
Gubernur Luthfi (tengah, depan) bersama para mahasiswa. Foto: humaspemprovjateng

jpnn.com - SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggandeng sebanyak 4.620 mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Diponegoro (Undip) Semarang untuk memperkuat program Kecamatan Berdaya di wilayahnya.

Ribuan mahasiswa KKN Tahun 2026 itu dilepas oleh Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi di Gedung Muladi Dome, Semarang, Selasa (7/7).

Para mahasiswa itu diterjunkan ke sepuluh kabupaten/kota di Jawa Tengah. Mereka diharapkan membantu memetakan persoalan dan potensi desa sesuai kebutuhan masyarakat.

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Luthfi mengatakan program Kecamatan Berdaya merupakan salah satu strategi Pemprov Jateng dalam mempercepat pembangunan berbasis wilayah.

Karena itu, pihaknya menggendeng mahasiswa KKN untuk mendukung program tersebut.

“Tentu ini akan sangat membantu sekali untuk pengembangan wilayah,” katanya.

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Dia membeberkan, Jawa Tengah memiliki sekitar 8.710 desa dengan karakteristik yang berbeda-beda. Karena itu, kecamatan dijadikan titik penguatan program agar pembangunan desa lebih terarah.

Dengan menggandeng para perguruan tinggi, dia berharap para mahasiswa KKN bisa memberikan masukan berdasarkan kondisi riil masyarakat. Melalui sinergi tersebut, Ia berharap KKN tidak hanya menjadi kewajiban akademik, tetapi turut memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

Rektor Undip Semarang Suharnomo menyatakan kampus akan terus mendukung program Pemprov Jateng.

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TAGS   Gubernur Luthfi  Pemprov Jateng  Program Kecamatan Berdaya  KKN Mahasiswa 
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