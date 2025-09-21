Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah

Gubernur Luthfi Jadi Bapak Komite Pencinta Alam Indonesia

Minggu, 21 September 2025 – 07:19 WIB
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dikukuhkan sebagai Bapak KPAI. Foto: pemprov jateng

jpnn.com - SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dikukuhkan sebagai Bapak Komite Pecinta Alam Indonesia (KPAI) dalam Jambore Camping Nasional, di Camping Ground Kampoeng Kopi Banaran, Bawen, Kabupaten Semarang, Sabtu (20/9).

Ketua Panitia Jambore Camping Nasional 2025 Budianto Hadinegoro mengatakan bahwa Ahmad Luthfi merupakan figur yang tepat sebagai orang tua KPAI.

Luthfi dianggap mampu menyatukan berbagai komunitas pencinta alam. Berbagai kebijakan yang ada di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga diarahkan untuk tidak meninggalkan kelestarian alam dan lingkungan.

"Beliau selalu mempromosikan agar mencintai alam dan menjaga alam. Kami berharap Gubernur Ahmad Luthfi menjadi simbol dari Komite Pencinta Alam Indonesia," katanya.

Dia menjelaskan, KPAI diinisiasi oleh sembilan komunitas pencinta alam. Tidak hanya dari Jawa, tetapi juga daerah lainnya. Jambore Camping Nasional 2025 ini merupakan kegiatan pertama KPAI. Kegiatan diikuti sekitar 250 peserta dari berbagai daerah.

Perwakilan dari komunitas West District Syndicate, Edo Christian mengatakan, keberadaan KPAI yang diawali di Jawa Tengah ini diharapkan dapat menginspirasi daerah-daerah lainnya. Apalagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui gubernurnya sudah memberikan dukungan kepada komunitas.

"Harapannya nanti bisa lebih berkembang lagi, lebih banyak camping ground dan mengajarkan sesuatu yang berkaitan dengan alam terutama dalam menjaganya," ujarnya.

Sementara itu, Gubernur Jateng Ahmad Luthfi mengatakan, kegiatan yang diselenggarakan di alam terbuka sebagaimana dilakukan oleh KPAI ini banyak manfaatnya, mulai dari menumbuhkan rasa tanggung jawab hingga menjaga dan merawat lingkungan.

Gubernur Ahmad Lutfi dianggap mampu menyatukan berbagai komunitas pencinta alam.

TAGS   Gubernur Luthfi  Pemprov Jateng  Ahmad Luthfi  Pencinta Alam  komunitas pencinta alam  KPAI  Komite Pencinta Alam Indonesia 
