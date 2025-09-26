Gubernur Luthfi Minta Perbaikan Jalan Todanan-Ngawen Blora Dilakukan Cepat Tanpa Mengurangi Mutu

Jumat, 26 September 2025 – 14:25 WIB

jpnn.com - BLORA – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meninjau perbaikan (preservasi) ruas Jalan Todanan–Ngawen, Kabupaten Blora, Jumat (26/9).

Gubernur Luthfi meminta supaya pengerjaan jalan sepanjang 2.050 meter dengan anggaran Rp 15,394 miliar itu dilakukan dengan cepat tanpa tanpa mengurangi mutu.

“Jika ada kendala di lapangan, harus segera dilaporkan,” kata Gubernur Luthfi, Jumat (26/9).

Menurut Gubernur Luthfi, perbaikan jalan provinsi di Jawa Tengah masih menjadi prioritas pada tahun ini.

Hal itu mengingat Pemprov Jateng pada 2025 ini fokus pada penguatan infrastruktur. Sebab, infrastruktur yang baik akan mendukung geliat perkonomian daerah.

“Jalan ini sangat penting untuk mendukung perkembangan ekonomi, kelancaran arus masyarakat serta distribusi barang dan jasa, sehingga konektivitas antarwilayah bisa berjalan lebih baik,” kata Gubernur Luthfi.

Mantan Kapolda Jawa Tengah itu mengatakan bahwa perbaikan jalan di wilayahnya dilakukan secara bertahap.