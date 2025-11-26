Gubernur Luthfi Pastikan TKI Asal Temanggung yang Hilang 20 Tahun di Malaysia, Sehat dan Aman

jpnn.com - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi merespons cepat kabar ditemukannya seorang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) warga Desa Mergowati, Kecamatan Kedu, Kabupaten Temanggung bernama Seni yang sebelumnya dikabarkan hilang selama 20 tahun di Malaysia.

Luthfi langsung melakukan kontak dengan Kedutaan Besar Indonesia untuk Malaysia untuk memastikan kondisi kesehatan berikut perlindungan keamanan terhadap Seni.

"Saya sudah komunikasi dan koordinasi dengan Dubes. Saya cek, pendampingan hukum sudah diberikan untuk Bu Seni. Sekarang dalam perlindungan Kedutaan," kata Ahmad Luthfi pada Selasa (25/11/2025).

Dia mengimbau kepada keluarga untuk tenang, karena yang bersangkutan kondisinya aman, sehat, dan dalam pengawasan Kedutaan.

"Pemprov Jawa Tengah akan mengupayakan pemulangannya secara cepat, berikut berkoordinasi dengan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia," ujar Gubernur Luthfi.

Dubes Indonesia untuk Malaysia, Indra Hermono mengatakan, saat ini Seni masih dalam pemeriksaan Kepolisian Diraja Malaysia. Proses hukum penyidikannya masih berlangsung.

"Saya pastikan Bu Seni kondisinya sehat dan aman. Hanya saja, proses hukum penyidikan Polisi Malaysia ini harus dilalui, sehingga pihak keluarga dimohon bersabar," kata Indra.

Kabar ditemukannya Seni itu pun mendatangkan kebahagiaan bagi pihak keluarga. Riki Alfian, anak dari Seni, menyampaikan rasa terima kasih kepada pemerintah, dalam hal ini Pemprov Jateng yang sudah bertindak cepat mengecek kondisi kesehatan dan keamanan Seni, termasuk membantu upaya pemulangannya ke kampung halaman.