JPNN.com - Nasional - Kesehatan

Gubernur Luthfi Sebut Rumah Sakit Kardiologi Emirates-Indonesia Tercanggih

Rabu, 19 November 2025 – 16:35 WIB
Gubernur Luthfi Sebut Rumah Sakit Kardiologi Emirates-Indonesia Tercanggih
Rumah Sakit Kardiologi Emirates-Indonesia (RS KEI) di Kota Surakarta, Rabu (19/11). Foto: Pemprov Jateng

jpnn.com, SURAKARTA - Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi mendampingi Presiden RI Prabowo Subianto dan perwakilan Pemerintah Uni Emirat Arab (UEA), Syeikh Theyab Bin Mohamed Bin Zayed Al Nahyan, meresmikan Rumah Sakit Kardiologi Emirates-Indonesia (RS KEI) di Kota Surakarta, Rabu (19/11).

Peresmian ini menandai hadirnya pusat layanan kesehatan khusus jantung yang menjadi salah satu fasilitas paling modern di Jawa Tengah.

Gubernur Ahmad Luthfi mengakui, kehadiran RS KEI membawa keuntungan besar bagi masyarakat Jawa Tengah.

Dia menekankan bahwa fasilitas medis yang dimiliki rumah sakit tersebut merupakan yang tercanggih di kelasnya.

"Ini rumah sakit jantung tercanggih terutama di Jawa Tengah. Total ada empat rumah sakit dengan peralatan tercanggih di Indonesia. Ini menjadi kebanggaan Provinsi Jawa Tengah punya rumah sakit yang canggih, terutama terkait layanan jantung," ujarnya.

Menurutnya, keberadaan rumah sakit ini tidak hanya menjawab kebutuhan layanan kesehatan masyarakat, tetapi juga menjadi simbol kuat kerja sama bilateral Indonesia–UEA di bidang kesehatan.

RS KEI juga diharapkan memperkuat langkah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam menjadikan Solo sebagai destinasi medical tourism.

Dengan fasilitas yang setara standar internasional, masyarakat dapat mengurangi kebutuhan berobat ke luar negeri yang memakan biaya besar.

Peresmian RS KEI di Surakarta menandai hadirnya pusat layanan jantung tercanggih di Jawa Tengah.

