Gubernur Luthfi Tinjau Perbaikan Jalan Wiradesa-Kajen yang Memperkuat Konektivitas Antardaerah

jpnn.com - PEKALONGAN – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meninjau preservasi ruas Jalan Wiradesa–Kajen sepanjang 5,475 kilometer di Kabupaten Pekalongan, Kamis (2/10).

Proyek jalan senilai Rp 33,348 miliar itu membutuhkan waktu pengerjaan 160 hari sejak 17 Juli 2025.

Hingga periode 22–28 September 2025 progres fisik telah mencapai 45,277 persen.

Pekerjaan yang sudah berjalan meliputi galian biasa, perkerasan beton semen, lapis fondasi beton kurus, pelebaran dengan lapis pondasi agregat kelas A, pengerjaan bahu jalan beton, dan lainnya.

Menurut Luthfi, ruas jalan ini memiliki peran strategis. Sebab, ruas itu menjadi akses utama dari jalan Pantura menuju pusat Kabupaten Pekalongan.

Jalan ini juga terkoneksi dengan Tol Trans Jawa Exit Bojong. Jalur ini juga menjadi penghubung konektivitas antara daerah Pantura dengan Jateng bagian selatan.

Luthfi mengatakan pembangunan jalan bukan hanya untuk mendukung pergerakan ekonomi melalui mobilitas orang dan barang, tetapi juga sangat penting guna memberikan dukungan ketahanan pangan.

“Salah satu contohnya adalah ruas Jalan Wiradesa ini yang sangat strategis, karena di kawasan ini banyak kampus, mahasiswa, serta wirausaha,” kata Gubernur Luthfi.