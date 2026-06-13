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JPNN.com - Pendidikan

Gubernur Luthfi Turun Langsung demi Pastikan Integritas SPMB SMA/SMK Negeri di Jateng

Sabtu, 13 Juni 2026 – 16:24 WIB
Gubernur Luthfi Turun Langsung demi Pastikan Integritas SPMB SMA/SMK Negeri di Jateng - JPNN.COM
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi memantau pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru. Foto: humaspemprov

jpnn.com - SEMARANG — Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ahmad Luthfi memantau langsung pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tingkat SMA/SMK negeri tahun ajaran 2026/2027 di wilayahnya.

Dalam rangka itu, Luthfi mendatangi Posko SPMB di Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah dan SMA Negeri 3 Kota Semarang pada Sabtu (13/6).

Sejauh ini pelaksanan SPMB SMA/SMK negeri di Jateng berjalan lancar tanpa ada kendala yang berarti.

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Pantauan di Kantor Dinas Pendidikan dan Kantor Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jateng memperlihatkan rata-rata kendala yang dihadapi oleh calon peserta didik dan orang tua/wali murid ialah terkait aplikasi.

Namun, semua itu sudah langsung bisa diatasi melalui penjelasan dari petugas.

"Rata-rata tidak bisa mengaplikasikan terkait unggah data dan sebagainya, tetapi sudah kami bantu semuanya," ujar Luthfi di sela kegiatan pemantauan itu.

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Gubernur ke-16 Jateng itu juga mengapresiasi kinerja petugas SPMB yang memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Bahkan, pada hari Sabtu yang biasanya perkantoran libur, para petugas tetap setia memantau sistem SPMB.

Begitu juga yang terlihat di SMAN 3 Semarang. Ahmad Luthfi melihat para guru di SMA unggulan itu tetap bersiaga di sekolah untuk melayani masyarakat yang mengurus SPMB.

Pemprov Jateng juga menyiapkan sistem cadangan atau backup multi-zone. Data pribadi calon siswa terlindungi dari risiko kebocoran.

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TAGS   SPMB  Gubernur Luthfi  Ahmad Luthfi  Pemprov Jateng 
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