Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah - Bengkulu

Gubernur Membantah Kabar Gaji Honorer R4 Kurang dari Rp1 Juta

Jumat, 22 Agustus 2025 – 05:00 WIB
Gubernur Membantah Kabar Gaji Honorer R4 Kurang dari Rp1 Juta - JPNN.COM
Sudah banyak guru honorer diangkat menjadi PPPK. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - BENGKULU – Kabar gembira bagi para pegawai non-ASN atau honorer R4 di lingkup Pemerintah Provinsi Bengkulu.

Gubernur Bengkulu Helmi Hasan memastikan para honorer R4 di lingkungan Pemprov Bengkulu telah diusulkan diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK Paruh Waktu.

Dia juga memastikan selama ini para honorer R4 di lingkup Pemprov Bengkulu mendapatkan gaji Rp1 juta per bulan.

Baca Juga:

"Di zaman kepemimpinan saya dan Pak Mian (Wakil Gubernur), honorer R4 diberikan gaji Rp1 juta per bulan. Jadi kalau ada cerita gaji kurang dari itu, tidak benar," kata dia di Bengkulu, Kamis (21/8).

Diketahui, R4 merupakan kode untuk honorer non-database BKN dengan masa kerja minimal dua tahun secara berkesinambungan.

Dia membantah kabar ada tenaga honorer R4 di Provinsi Bengkulu yang menerima gaji lebih rendah dari angka tersebut.

Baca Juga:

Pihaknya juga telah menandatangani usulan agar honorer R4 dapat diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu.

Namun, kata dia, keputusan akhirnya tetap menunggu petunjuk dari pemerintah pusat.

Gubernur membantah kabar yang menyebutkan gaji honorer R4 di bawah Rp1 juta per bulan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   honorer  gaji honorer  honorer R4  PPPK  PPPK Paruh Waktu 
BERITA HONORER LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp