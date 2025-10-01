Gubernur Mewanti-wanti Para PPPK, pakai Frasa Jangan Sekali-kali

jpnn.com - BENGKULU – Para Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkup Pemprov Bengkulu sudah dilantik pada Senin (29/9).

Gubernur Bengkulu Helmi Hasan mewanti-wanti agar PPPK yang baru saja dilantik tetap menjaga muruah sebagai ASN dan tidak melakukan hal tak pantas seperti live TikTok joget-joget.

"Jangan sekali-kali kita di kantor pemerintahan, kemudian live Tiktok, joget-joget. Ini penyakitnya sekarang ini," kata Gubernur Bengkulu Helmi Hasan di Bengkulu, Selasa (30/9).

Menurutnya, TikTok merupakan media sosial zaman sekarang yang hampir seluruh orang menggunakannya dan dari berbagai kalangan umur.

Media sosial tersebut menyita waktu banyak orang baik sebagai penonton maupun sebagai pembuat konten.

"Jangan kemudian kita tergoda dengan tiktok itu, lagi mengajar (misalnya), kemudian anaknya tidak diajar, malah joget-joget, live tiktok, (Ini kalau sudah ada yang kejadian) bukan Bengkulu, tetapi di tempat lain. Jangan seperti itu. Karena itu nanti akan ada penyesalan yang akan dirasakan," ucapnya.

Menurut Helmi jangan menganggap ketika melakukan sesuatu, maka orang lain tidak tahu apa yang dilakukan. Jangan menganggap remeh bahwa setiap tindakan tidak menimbulkan konsekuensi di kemudian hari.

"Zaman sekarang mudah sekali viral, mudah sekali. Oleh karena itu jaga apapun posisi kita, sebagai tenaga kesehatan, tenaga pendidikan, ataupun apapun posisinya. Zaman sekarang ini, zaman yang mudah sekali informasi disebarluaskan," kata dia.