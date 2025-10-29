Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah

Gubernur NTB Pastikan RS Manambai Naik Tipe B di Akhir 2025

Rabu, 29 Oktober 2025 – 21:14 WIB
Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal menyatakan pelayanan prima kesehatan di Pulau Lombok harus diikuti juga oleh Pulau Sumbawa. Foto: source for jpnn.com

jpnn.com, LOMBOK - Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal menyatakan pelayanan prima kesehatan di Lombok harus diikuti juga oleh Pulau Sumbawa. 

Hal dilakukan dengan menaikkan tipe RS Manambai Abdulkadir di Kabupaten Sumbawa dari C ke tipe B. 

Iqbal melihat langsung progres pembangunan tambahan fasilitas kesehatan dan memastikan proses pembangunan untuk peningkatan status rumah sakit berjalan sesuai target dan rampung pada akhir tahun 2025.

“Kunjungan ini untuk memastikan bahwa pembangunan tambahan ruangan dan fasilitas guna peningkatan menjadi tipe B berjalan dengan baik," kata Iqbal, Rabu (29/10).

"Kami harapkan akhir tahun ini semuanya sudah selesai, sehingga di awal tahun depan rumah sakit ini sudah resmi berstatus tipe B dan bisa langsung dimanfaatkan masyarakat," sambungnya.

Dia menjelaskan masih terdapat beberapa proyek yang belum sepenuhnya rampung. 

Oleh karena itu, Iqbal meminta Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) serta Direktur Rumah Sakit untuk memastikan seluruh pekerjaan dapat diselesaikan tepat waktu.

“Tadi saya bawa Kepala Biro PBJ langsung ke sini, juga Pak Direktur Rumah Sakit. Saya minta kalau memang perlu penambahan tenaga kerja, segera tambah tenaga kerja. Terpenting, akhir tahun ini harus selesai secepatnya," ucapnya.

TAGS   Gubernur Ntb  pelayanan kesehatan  Pemerataan Pembangunan  Sumbawa  Lombok 
