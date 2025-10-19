Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah

Gubernur Papua Akan Bertemu Bupati-Wali Kota, Ini yang Dibahas

Minggu, 19 Oktober 2025 – 03:09 WIB
Gubernur Papua Mathius D. Fakhiri. Foto: Humas Pemprov Papua

jpnn.com, JAYAPURA - Gubernur Papua Mathius D Fakhiri mengatakan pemerintah provinsi (pemprov) akan menyamakan visi dan arah pembangunan daerah bersama kabupaten/kota di seluruh wilayah Papua selama lima tahun ke depan.

Untuk itu, kata dia diperlukan sinergitas antara pemprov dengan pemda ataupun pemkot.

Dalam waktu dekat Fakhiri akan menggelar pertemuan bersama seluruh bupati dan wali kota guna menyatukan langkah dan prioritas pembangunan di berbagai sektor.

“Pertemuan untuk membangun kerja sama lintas daerah agar semua kepala daerah memahami visi dan misi yang akan kami jalankan,” ujar Fakhiri seusai meninjau Kantor Gubernur dan Gedung Negara di Jayapura, Kamis (16/10/2025).

Meski baru mulai bertugas di akhir tahun anggaran, Gubernur Fakhiri menegaskan tidak akan mengendurkan semangat kerja.

Dia memastikan pemerintah provinsi akan tetap bergerak optimal dalam melayani masyarakat dan mempersiapkan program strategis untuk tahun mendatang.

“Saya tahu anggaran sudah terbagi di masing-masing OPD, tetapi itu bukan alasan. Kami tetap harus bekerja dengan baik,” tegasnya.

Menurutnya, tiga bulan terakhir di tahun 2025 menjadi waktu penting untuk membangun konsolidasi internal dan memperkuat koordinasi dengan seluruh perangkat daerah.

Gubernur Papua Mathius D Fakhiri akan menggelar pertemuan bersama seluruh bupati dan wali kota.

