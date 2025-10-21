Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah

Gubernur Papua Buka Ruang Rakyat: Pemerintahan yang Terbuka dan Mendengar

Selasa, 21 Oktober 2025 – 22:16 WIB
Gubernur Papua Mathius D. Fakhiri. Foto: Humas Pemprov Papua

jpnn.com, JAYAPURA - Gubernur Papua Mathius D Fakhiri menyampaikan kabar gembira bagi seluruh masyarakat Tanah Cenderawasih.

Fakhiri berjanji akan menyediakan waktu khusus untuk berjumpa langsung dengan masyarakat dan publik.

Ini sebagai bagian dari komitmen membangun pemerintahan yang terbuka, mendengar, dan tanggap terhadap suara rakyat.

“Pemerintah yang baik adalah pemerintah yang mau mendengar rakyatnya. Kami ingin agar masyarakat tidak hanya menjadi penonton pembangunan, tetapi turut menjadi mitra aktif dalam mewujudkan Papua yang cerah, damai, dan sejahtera,” ujar Gubernur Fakhiri melalui Juru Bicara M Rifai Darus.

Dia mengatakan langkah ini menjadi wujud nyata kepemimpinan yang turun mendengar, menghadirkan pemerintah bukan hanya di atas meja kebijakan, tetapi juga di tengah kehidupan rakyat.

Dia menyatakan Pemerintah Provinsi Papua ingin memastikan bahwa setiap aspirasi, kritik, dan harapan masyarakat menjadi bagian dari arah pembangunan Papua yang adil dan berkelanjutan.

"Waktu dan mekanisme pelaksanaan pertemuan langsung antara Gubernur dan masyarakat akan diatur dan diumumkan secara resmi oleh Pemerintah Provinsi Papua dalam waktu dekat," katanya.

Kehadiran ruang dialog ini diharapkan menjadi jembatan yang memperkuat hubungan antara pemerintah dan rakyat, membangun kepercayaan, menghidupkan partisipasi, dan memastikan bahwa pembangunan Papua benar-benar berakar dari suara rakyatnya sendiri.

