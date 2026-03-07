Gubernur Papua Canangkan 6 Program Unggulan di Musrenbang RPJMD 2025-2029

jpnn.com, JAYAPURA - Gubernur Papua Mathius D. Fakhiri memaparkan enam program unggulan daerah yang dirancang untuk memberikan dampak cepat dan langsung bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua.

Keenam program tersebut disampaikan dalam pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Papua tahun 2025-2029 yang berlangsung di Hotel Suni, Abepura, Kota Jayapura, Kamis (5/3/2026).

Dalam sambutannya, Gubernur Fakhiri menegaskan bahwa program-program unggulan ini merupakan instrumen konkret untuk memastikan visi pembangunan "Papua Cerah" tidak berhenti pada tataran konseptual, melainkan terimplementasi dalam kebijakan dan pelayanan publik yang memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat.

Berikut 6 program unggulan yang dicanangkan Gubernur Papua:

1. Kartu Ibu Keluarga Siap Ibu Hamil (Kartu Kasih)

Kartu Kasih dirancang tidak hanya sebagai kartu identitas, melainkan "paspor" untuk menjamin maksimalitas pelayanan kesehatan bagi ibu hamil. Program ini mencakup prioritas penanganan medis dan pemberian asupan gizi secara teratur.

Baca Juga: Pemda Harus Gencar Sosialisasi Beasiswa Otsus untuk Anak Muda Papua

"Dengan penanganan medis yang tepat waktu serta pemberian gizi secara teratur, saya pastikan setiap anak Papua yang akan lahir terhindar dari risiko stunting dan sekaligus akan menekan angka kematian ibu dan anak," janji Gubernur Fakhiri di hadapan para bupati, wakil bupati, tokoh agama, dan mitra pembangunan yang hadir.

2. Kartu Mahasiswa Cerdas (Kartu Mace)