Gubernur Pramono Anung Bentuk Tim Khusus untuk Awasi Perbaikan Sekolah di Jakarta

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta segera membentuk tim teknis khusus untuk mengawasi proyek pembangunan dan perbaikan sekolah di ibu kota. Salah satu sekolah yang diprioritaskan untuk dibangun segera tahun ini adalah SDN Kebayoran Lama Selatan 09 Pagi.

Rencana pembentukan tim pengawas ini disampaikan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung saat meninjau kawasan Jakarta Selatan pada Jumat (24/7/2026).

Pramono menyatakan bahwa struktur dan personel tim teknis tersebut akan segera dimatangkan dalam rapat internal esok hari.

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“Besok akan dirapatkan kembali, akan ditunjuk tim teknisnya, siapa yang mengawasi, dan sebagainya. Karena saya tidak mau pembangunan yang diupayakan tidak gampang ini kemudian tidak dikerjakan secara sungguh-sungguh,” kata Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di kawasan Jakarta Selatan, Jumat.

Pramono menjelaskan, tugas dari tim investigasi dan inventarisasi adalah meninjau sekolah-sekolah yang perlu diperbaiki. Setelah itu, tim investigasi akan mencatat penyebab dari rusaknya bangunan, misalnya seperti kerangka bangunan yang tidak dipersiapkan secara baik sebelumnya.

Setelah dibangun kembali diharapkan sekolah tersebut dapat berdiri kokoh, sehingga siswa-siswi dapat belajar dengan aman dan nyaman.

Dia menginginkan agar sekolah-sekolah di ibu kota dapat dibangun oleh orang-orang yang memang profesional di bidangnya karena proses pembangunan di SDN Kebayoran Lama Selatan 09 Pagi tidaklah mudah.

Untuk itu, nantinya proses pembangunan kembali sekolah tersebut juga akan menarik BKO dari Dinas Cipta Karya, Tata Ruang Dan Pertanahan (Citata) dan Dinas Bina Marga dan dikoordinasikan oleh Asisten Pembangunan.