JPNN.com - Daerah

Gubernur Pramono Bakal Perbaiki Tanggul Baswedan

Selasa, 04 November 2025 – 13:26 WIB
Gubernur DKI Pramono Anung di Ruang Limpah Sungai Lebak Bulus, Jakarta Selatan, pada Selasa (4/11). Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bakal menata kawasan Tanggul Baswedan di kawasan Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Hal itu dia ungkapkan saat meninjau tanggul tersebut pada Selasa (4/11) pagi. Tanggul itu roboh saat hujan deras pada Kamis (30/10).

Menurut dia, Pemprov DKI Jakarta menyiapkan rencana penanganan jangka menengah hingga panjang.

“Untuk jangka menengah dan panjang, kami akan menyiapkan konsep penanganan terpadu,” ujar Pramono.

Pemprov DKI Jakarta juga merancang kawasan tersebut menjadi catchment area yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air hujan menuju titik keluaran tertentu seperti sungai, danau, atau sistem drainase.

“Sekaligus dapat dikembangkan sebagai rumah susun dan ruang rekreasi masyarakat. Dengan begitu, penanganannya tidak parsial, tetapi menyeluruh,” katanya.

Dalam waktu dekat Pemprov DKI melakukan perbaikan sekaligus menyiapkan rencana penanganan jangka menengah dan panjang untuk mencegah kejadian serupa.

“Saya melihat langsung kondisi tanggul yang roboh akibat curah hujan tinggi. Untuk menyelesaikan persoalan di Jati Padang ini, kami telah berdiskusi dengan Pak Wali Kota, Kepala Dinas Sumber Daya Air, dan Asisten Pembangunan,” tuturnya.

