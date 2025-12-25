Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Gubernur Pramono Berharap Natal Dirayakan dengan Gembira dan Sederhana

Kamis, 25 Desember 2025 – 14:58 WIB
Gubernur Pramono Berharap Natal Dirayakan dengan Gembira dan Sederhana
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Gereja Keluarga Kudus, Rawamangun, Jakarta Timur, pada Rabu (24/12) malam. Foto: dokumentasi Pemprov DKI Jakarta

jpnn.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berharap agar momen Natal 2025 dirayakan dengan gembira, tetapi sederhana.

Hal itu mengingat adanya bencana banjir bandang dan longsor di Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Aceh.

Pramono mengatakan hal itu saat melakukan Safari Natal 2025 di Gereja Keluarga Kudus, Rawamangun, Jakarta Timur, pada Rabu (24/12).

“Mari kita menyambut Natal ini dengan kegembiraan, tetapi tidak melupakan kesederhanaan. Karena, saudara-saudara kita di Aceh, Sumut, dan Sumbar, sedang tertimpa bencana,” ucap Pramono.

Dalam momen Natal 2025, Pramono menegaskan komitmennya untuk menjadi pemimpin yang mengayomi warga dari berbagai latar belakang.

"Saya sebagai Gubernur Jakarta, memastikan menjadi Gubernur bagi semua umat, agama, kelompok, dan etnis. Itu betul-betul saya lakukan," kata dia.

Eks Sekretaris Kabinet itu juga menuturkan bahwa Pemprov DKI Jakarta menjaga dan memastikan ruang yang aman bagi setiap warga untuk menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya.

Dia pun mengapresiasi peran aktif gereja dalam pembinaan iman, penguatan keluarga, serta pelayanan sosial bagi masyarakat sekitar.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berharap agar momen Natal 2025 dirayakan dengan gembira namun sederhana.

TAGS   Natal 2025  Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung  Perayaan Natal  bencana Sumatra-Aceh 
