Gubernur Pramono Dorong BUMD Jakarta Berani Ekspansi: Bertarung ke Luar

jpnn.com - JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta jajaran BUMD terus memacu daya saing agar tidak hanya dominan di pasar domestik.

Dia menginginkan entitas usaha milik Pemprov DKI Jakarta mulai berani melakukan ekspansi ke level yang lebih luas.

Pramono menyampaikan itu dalam acara BUMD Leaders Forum 26 "Synergy For Resilience" Memperkokoh Peran BUMD Sebagai Pilar Ekonomi Dalam Ekosistem Jakarta Global City, di Candi Bentar Hall, Putri Duyung Ancol, Jakarta Utara, Jumat (17/4).

Pramono meminta BUMD seperti Bank Jakarta, Pasar Jaya, Dharma Jaya, dan lainya berani bertarung ke luar.

"Tidak menjadi pemain lokal, jago kandang, tetapi bertarung ke luar. Itu saya yakin akan bisa memberikan manfaat juga bagi Jakarta," ucap Pramono.

Di tengah ambisi penguatan peran sebagai pilar ekonomi Jakarta Global City, Pramono juga mengingatkan adanya tantangan eksternal yang nyata.

Dia menyoroti kondisi geopolitik dunia yang tidak menentu serta ancaman fenomena El Nino yang diprediksi melanda pada periode April hingga September.

"Maka saya minta juga mereka harus mempersiapkan diri. Dengan demikian, mudah-mudahan konsolidasi BUMD dan membangun corporate culture yang lebih terbuka, transparan, dikelola secara profesional," jelasnya.