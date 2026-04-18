JPNN.com - Nasional - Humaniora

Gubernur Pramono Dorong Peran BUMD DKI Sebagai Pilar Ekonomi

Sabtu, 18 April 2026 – 09:40 WIB
Gubernur DKI Pramono Anung dalam BUMD Leaders Forum yang diinisiasi oleh Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD) Provinsi DKI Jakarta bersama Bank Jakarta pada Jumat (17/4). Foto: dokumentasi Bank Jakarta

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan BUMD Leaders Forum, yang diinisiasi oleh Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD) Provinsi DKI Jakarta bersama Bank Jakarta pada (17/4).

Acara itu mempertemukan seluruh jajaran Komisaris dan Direksi BUMD Provinsi DKI Jakarta yang turut dihadiri Gubernur DKI Pramono Anung.

Kegiatan tersebut mengusung tema “Synergy for Resilience: Memperkokoh Peran BUMD Sebagai Pilar Ekonomi Dalam Ekosistem Jakarta Global City".

Baca Juga:

Pramono menyampaikan bahwa forum itu menjadi ruang bagi BUMD untuk menyamakan persepsi dalam banyak hal.

Dia menegaskan pentingnya kolaborasi di tengah dinamika geopolitik global dan tekanan perubahan iklim, seperti ancaman El Nino, yang berdampak pada stabilitas ekonomi daerah.

"Saya mengharapkan agar dalam 1 tahun ke depan BUMD melakukan konsolidasi dan saya juga memberikan ruang kesempatan, karena saat ini banyak BUMD-BUMD Jakarta yang sekarang ini sudah tidak menjadi pemain lokal antara lain Bank Jakarta, PAM Jaya, Dharma Jaya dan lain-lain,” ujar Pramono.

Baca Juga:

Namun, Pramono mengingatkan agar BUMD tetap waspada terhadap tantangan alam dan situasi dunia.

“Saya juga menyampaikan karena sekarang ini kondisi geopolitik sedang struggling dan sebentar lagi ada El Nino diperkirakan dari April sampai September ini, saya minta juga mereka mempersiapkan itu," kata dia.

BUMD DKI Jakarta  Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung  Bumd  pilar ekonomi 
BERITA BUMD DKI JAKARTA LAINNYA:

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
