Gubernur Pramono ke Ragunan Menengok Harimau Kurus yang Viral, Oalah Ternyata

jpnn.com, JAKARTA SELATAN - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengunjungi Taman Margasatwa Ragunan pada Kamis (20/11/2025). Kunjungan orang nomor 1 di Pemprov DKI itu di kebun binatang tersebut untuk menengok harimau yang viral karena berbadan kurus.

Menurut Pramono, video viral yang memperlihatkan macan koleksi Taman Margasatwa Ragunan dalam kondisi kurus itu adalah konten lama saat pandemi Covid-19 beberapa tahun lalu.

“Sekarang kita di tempat harimau yang viral, namanya Sri Deli, dan tadi saya mendapatkan laporan kemungkinan video itu diambil ketika covid kemarin sehingga kondisinya seperti itu,” ucap Pramono di Ragunan.

Mantan sekretaris kabinet itu mengeklaim berat badan harimau tersebut sudah bertambah. Menurut dia, saat ini Sri Deli juga dalam kondisi sehat.

“Sekarang kondisi Sri Deli ini sudah sangat besar dan teman-teman sudah lihat secara langsung kondisinya sangat sehat,” kata dia.

Oleh karena itu, Pramono juga mengklarifikasi kabar tentang pekerja di Taman Margasatwa Ragunan membawa pulang daging untuk hewan adalah informasi tidak tidak benar.

Ada seorang warganet berkomentar bahwa daging segar pakan hewan-hewan di Taman Margasatwa Ragunan kerap dibawa pulang oleh pekerja.

“Jadi, yang diviralkan bahwa seakan-akan pakannya itu dibawa pulang ke rumah, enggak benar. Sekali lagi, enggak benar,” tuturnya.