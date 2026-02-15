Gubernur Pramono Melepas 10.000 Peserta Soekarno Run 2026

jpnn.com - JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengangkat bendera start lomba Soekarno Run 2026 di Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (15/2) sekitar pukul 06.00 WIB.

Soekarno Run adalah ajang yang digelar PDI Perjuangan, dengan bermacam kategori termasuk 10K.

Wagub Jakarta Rano Karno serta beberapa Ketua DPP PDIP seperti Komarudin Watubun dan Esti Wijayanti tampak mendampingi Pramono ketika mengangkat bendera start 10K.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto berada di barisan peserta untuk ikut berlari bersama ribuan pelari.

Sebelum bendera diangkat, lagu Indonesia Raya tiga stanza dikumandangkan. Seluruh peserta tampak ikut bernyanyi di tengah rintik hujan.

Panitia acara kemudian menampilkan Proklamator RI Soekarno atau Bung Karno melalui teknologi imersif berbasis kecerdasan buatan atau artificial intelligence.

Bung Karno menyampaikan pesan perjuangan bagi generasi muda saat ditampilkan dengan teknologi kecerdasan buatan.

Setelah itu, bendera start kategori 10k diangkat. Ribuan pelari kemudian melangkahkan kaki dari garis awal lomba.