Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Gubernur Pramono: Penataan Lokasi Sementara untuk Korban Kebakaran Pasar Induk Kramat Jati Segera Rampung

Selasa, 16 Desember 2025 – 18:59 WIB
Gubernur Pramono: Penataan Lokasi Sementara untuk Korban Kebakaran Pasar Induk Kramat Jati Segera Rampung - JPNN.COM
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung saat meninjau lokasi kebakaran Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur pada Selasa (16/12). Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan penataan lokasi sementara untuk pedagang Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur yang terbakar rampung dalam waktu lima hari.

Pramono menyampaikan hal itu saat meninjau lokasi kebakaran Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur pada Selasa (16/12).

Dia melakukan peninjauan di pasar tersebut untuk memastikan penanganan pascakebakaran berjalan cepat sehingga aktivitas perdagangan tetap terjaga, khususnya menjelang Natal dan Tahun Baru.

Baca Juga:

“Dari hasil perhitungan, diperkirakan kerugian kebakaran mencapai Rp 10 miliar,” ucap Pramono.

“Penanganan ini saya minta dilakukan cepat. Maksimal lima hari harus selesai agar tidak mengganggu suplai dan pengadaan komoditas, terutama menjelang Natal dan Tahun Baru,” lanjutnya.

Dia menegaskan bangunan pasar yang berada di bawah pengelolaan BUMD DKI Jakarta, Perumda Pasar Jaya, telah diasuransikan.

Baca Juga:

Untuk itu, proses renovasi akan ditangani melalui mekanisme perusahaan asuransi sehingga dapat dilakukan secara cepat dan terukur.

“Seperti yang disampaikan Direktur Utama Perumda Pasar Jaya, kawasan ini diasuransikan. Renovasi selanjutnya akan ditangani melalui mekanisme asuransi,” jelasnya.

Pramono Anung memastikan penataan lokasi sementara untuk pedagang Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur yang terbakar rampung dalam waktu lima hari.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Gubernur Pramono Anung  Pramono Anung  Korban kebakaran  Pasar Kramat Jati 
BERITA GUBERNUR PRAMONO ANUNG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp