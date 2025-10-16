Gubernur Pramono Terbitkan Instruksi Mitigasi Panas Ekstrem di Jakarta

jpnn.com, JAKARTA - Gubernur Jakarta Pramono Anung menginstruksikan jajarannya untuk melaksanakan langkah-langkah mitigasi guna mengurangi dampak cuaca panas ekstrem yang melanda Jakarta.

Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, suhu di Jakarta mencapai 35 derajat Celsius pada 16 Oktober 2025, dengan suhu di beberapa wilayah bahkan tercatat antara 34 hingga 37 derajat Celsius. Kondisi ini diperkirakan berlangsung hingga akhir Oktober atau awal November 2025.

"Pemprov DKI Jakarta serius menangani dampak cuaca panas ekstrem. Bapak Gubernur telah memerintahkan dinas-dinas terkait untuk segera bertindak dengan langkah konkret berbasis data, mulai dari modifikasi cuaca hingga edukasi masyarakat, demi menjaga kenyamanan dan kesehatan warga Jakarta," kata Chico Hakim, Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, dalam keterangannya.

Langkah-langkah yang diinstruksikan meliputi operasi modifikasi cuaca oleh BPBD DKI Jakarta untuk mengurangi intensitas panas. Dinas Kesehatan DKI Jakarta meningkatkan kesiapan fasilitas kesehatan untuk menangani kasus seperti dehidrasi dan heatstroke, serta mengedukasi masyarakat untuk mengurangi aktivitas luar ruangan pada pukul 10.00-14.00.

Dinas Pertamanan dan Hutan Kota serta Dinas Lingkungan Hidup mempercepat program penanaman pohon untuk meredam efek panas. Pemprov juga menggandeng komunitas untuk menyebarkan imbauan bagi pejalan kaki dan pesepeda.

Pemprov DKI Jakarta mengimbau warga untuk waspada, mengikuti informasi resmi dari BMKG, dan melaporkan kondisi darurat melalui layanan 112. Informasi lebih lanjut dapat diakses melalui aplikasi JAKI, situs resmi Pemprov DKI Jakarta, atau akun media sosial @DKIJakarta. (tan/jpnn)