Gubernur Pramono Terima Hasil Kongres Istimewa MKB demi Majukan Betawi

jpnn.com, JAKARTA - Gubernur DKI Pramono Anung menyatakan kota yang tidak jelas kelaminnya itu Jakarta. Untuk itu, selama kepemimpinannya, Pemerintah akan terus memperbanyak menghadirkan nuansa Betawi, baik pada fasilitas publik maupun kegiatan untuk menunjukkan inilah kelamin Jakarta.

"Sejak saya masuk Pemprov DKI, maka semua acara pemerintahan maupun yang melibatkan masyarakat luas, tidak ada yang tanpa nuansa Betawi. Ini untuk mempertegas ciri khas Jakarta," tegas Pramono saat menghadiri acara 'Penyerahan Hasil Kongres Istimewa Kaum Betawi 2025 yang berlangsung di gedung bersejarah Museum MH Thamrin kawasan Kenari, Senen, Jakarta Pusat, Senin (15/12).

"Saya sebagai Gubernur berkeinginan memajukan budaya Betawi dengan memperbanyak simbol yang ditampilkan," papar Pramono pada acara yang dihadiri ribuan undangan, termasuk sejumlah tokoh dan pimpinan ormas Betawi.

Pramono juga berjanji akan menerima dan menghormati hasil Kongres Istimewa 2025 yang diikrarkan oleh Majelis Kaum Betawi (MKB), di bawah kepemimpinan Dr Ing. H. Fauzi Bowo sebagai Ketua Dewan Adat MKB dan Marullah Matali sebagai Ketua Wali Amanah MKB.

Ketua Dewan Adat sekaligus mantan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo menyampaikan terima kasih kepada Pramono yang berjanji akan memedomani hasil Kongres Istimewa dalam upaya memajukan seni dan budaya Betawi.

"MKB ini merupakan satu-satunya lembaga resmi Betawi yang mewadahi 171 ormas Betawi. Dengan hadirnya MKB pada tahun 2022, sejumlah ormas Betawi yang sebelumnya sempat tidak akur, kini mereka bisa rukun," kata tokoh Betawi yang akrab disapa Bang Foke.

Mantan Sekda DKI Marullah Matali selaku Ketua Wali Amanah menambahkan kerukunan lintas ormas Betawi kini semakin membaik.

"Contohnya Haji Oding selaku Ketua Suku Betawi 1982 dan Bang Riano Achmad sebagai Ketua Bamus Betawi bisa duduk berdampingan di baris depan, keduanya tampak akrab," ujar Marullah disambut tepuk tangan hadirin. (dil/jpnn)