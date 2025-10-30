Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Tokoh

Gubernur Riau Abdul Wahid dan Wakil Gubernur SF Harianto Kian Harmonis, Kompak Bangun Riau Lebih Baik

Kamis, 30 Oktober 2025 – 17:51 WIB
Kemesraan antara Gubernur Riau Abdul Wahid dan SF Haryanto. Foto:Source for JPNN.

jpnn.com, PEKANBARU - Hubungan antara Gubernur Riau Abdul Wahid dan Wakil Gubernur SF Harianto makin menunjukkan keharmonisan dan kekompakan.

Keduanya tampak akrab saat pertemuan di kediaman resmi Gubernur Riau, Kamis (30/10).

Dalam suasana hangat dan penuh canda, Abdul Wahid dan SF Harianto saling berjabat tangan erat, menandakan soliditas kepemimpinan mereka untuk memajukan Provinsi Riau.

Baca Juga:

Keduanya sepakat untuk terus bersinergi dalam menjalankan program pembangunan daerah demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

“Kami satu visi, yaitu membangun Riau yang lebih baik, sejahtera, dan berdaya saing. Tidak ada perbedaan, semua kami lakukan untuk rakyat,” ujar Gubernur Abdul Wahid.

Wakil Gubernur SF Harianto juga menegaskan komitmennya untuk selalu mendukung langkah-langkah strategis pemerintah provinsi di bawah kepemimpinan Gubernur.

Baca Juga:

“Saya dan Pak Gubernur selalu berdiskusi dalam setiap kebijakan penting. Kolaborasi yang kuat adalah kunci untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan di Riau,” ungkapnya.

Keharmonisan antara Gubernur dan Wakil Gubernur ini diharapkan mampu memperkuat kinerja pemerintah daerah dalam menghadapi berbagai tantangan, termasuk peningkatan pelayanan publik, pengembangan infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. (mcr36/jpnn)

Redaktur : Elvi Robiatul
Reporter : Elvi Robiatul, Rizki Ganda Marito

Riau  Abdul Wahid  SF Hariyanto  Abdul Wahid-SF Hariyanto 
