Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

Gubernur Riau Abdul Wahid Kena OTT KPK, Apa Kasusnya?

Senin, 03 November 2025 – 19:29 WIB
Gubernur Riau Abdul Wahid Kena OTT KPK, Apa Kasusnya? - JPNN.COM
Gubernur Riau (Gubri) Abdul Wahid pimpin Apel Kebangsaan sekaligus resmi membentuk Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK) Provinsi Riau. Kegiatan ini digelar di halaman Kantor Gubernur, Rabu pagi (15/10/2025). (HO-Pemprov Riau)

jpnn.com - Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi penangkapan Gubernur Riau Abdul Wahid dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Senin (3/11/2025).

“Ya," kata Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto saat dikonfirmasi ANTARA di Jakarta.

Ketua KPK Setyo Budiyanto juga mengonfirmasi penangkapan Gubernur Riau Abdul Wahid dalam OTT.

Baca Juga:

"Benar, sementara masih berproses," ujar Setyo saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Senin.

Kabarnya tim KPK sudah menangkap 10 orang dalam OTT terkait Gubernur Riau Abdul Wahid.

“Saat ini ada sekitar 10 orang yang diamankan dalam kegiatan tangkap tangan," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Baca Juga:

Lebih lanjut Budi mengungkapkan sejumlah pihak yang diamankan dalam OTT di Riau adalah penyelenggara negara.

Selain itu, dia mengatakan KPK telah menyita sejumlah alat bukti dalam OTT tersebut.

Tim KPK sudah menangkap 10 orang dalam OTT KPK terhadap Gubernur Riau Abdul Wahid. Apa sih kasusnya?

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Gubernur Riau  Abdul Wahid  OTT KPK  KPK  fitroh Rohcahyanto  Setyo Budiyanto  Budi Prasetyo 
BERITA GUBERNUR RIAU LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp