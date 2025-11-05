Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Hukum

Gubernur Riau Abdul Wahid Kenakan Rompi Tahanan Oranye 94

Rabu, 05 November 2025 – 16:14 WIB
Gubernur Riau Abdul Wahid Kenakan Rompi Tahanan Oranye 94 - JPNN.COM
Abdul Wahid mengenakan rompi oranye. Foto: screnshot video

jpnn.com - JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Gubernur Riau Abdul Wahid.

Gubernur Abdul Wahid ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi.

Wahid terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang digelar KPK di Pekanbaru pada Senin (3/11).

Dalam rekaman video yang beredar Abdul Wahid terlihat digiring oleh petugas KPK saat memasuki Gedung Merah Putih KPK di Jakarta.

Abdul Wahid tampak mengenakan rompi oranye khas tahanan KPK dengan nomor punggung 94.

Tangannya terlihat terborgol di bagian depan saat berjalan didampingi oleh petugas kepolisian dan KPK.

Di balik rompi oranye, dia mengenakan kemeja berwarna putih.

Abdul Wahid dan sejumlah pihak lain yang diamankan dalam OTT, termasuk Kepala Dinas PUPR dan Sekdis PUPR Riau, telah menjalani pemeriksaan intensif.

Gubernur Riau Abdul Wahid terjaring OTT KPK, diduga korupsi, sekarang sudah ditahan.

