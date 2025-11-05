Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Hukum

Gubernur Riau Abdul Wahid Menghilang, Dikejar, Ada di Kafe

Rabu, 05 November 2025 – 09:57 WIB
Gubernur Riau Abdul Wahid Menghilang, Dikejar, Ada di Kafe - JPNN.COM
Gubernur Riau Abdul Wahid (tengah). Foto:Rizki Ganda Marito/jpnn.

jpnn.com - JAKARTA - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Budi Prasetyo mengatakan operasi tangkap tangan atau OTT terhadap Gubernur Riau Abdul Wahid diwarnai pengejaran.

"Terhadap Saudara AW yang merupakan kepala daerah atau Gubernur Riau, tim sempat melakukan pencarian dan pengejaran,” ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (5/11).

Budi menceritakan, KPK sampai melakukan pengejaran hingga ke salah satu kafe di Riau untuk menangkap Abdul Wahid.

“Kemudian (Gubernur Riau Abdul Wahid) diamankan di salah satu kafe yang berlokasi di Riau,” kata Budi.

Abdul Wahid telah berada di Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemeriksaan bersama sembilan orang lainnya.

Konon KPK akan memastikan status Abdul Wahid pada Rabu (5/11).

Abdul Wahid sebelum menjabat sebagai Gubernur Riau merupakan pengusaha dan politikus PKB.

Wahid kecil sekolah di SD Negeri Sei Simbar, lulus pada tahun 1994. Dia melanjutkan ke MTs Sei Simbar dan menyelesaikan pendidikan menengah pada 1997. Wahid juga menempuh pendidikan agama di Pondok Pesantren Ashhabul Yamin, Agam, Sumatera Barat hingga lulus pada 2000.

Budi Prasetyo mengatakan OTT terhadap Gubernur Riau Abdul Wahid diwarnai pengejaran.

