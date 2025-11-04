Gubernur Riau Ditangkap KPK, Waketum PKB Bilang Begini, Singgung soal Informasi

jpnn.com, JAKARTA - Waketum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Cucun Ahmad Syamsurijal menyebutkan parpol belum bisa bersikap lebih lanjut menyikapi kabar penangkapan Gubernur Riau Abdul Wahid.

Dia berkata demikian demi menanggapi kabar Gubernur Riau sekaligus kader PKB Abdul Wahid yang tertangkap operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK.

"Kami tunggu dahulu keterangan resmi dari KPK, karena case-nya kami belum dapat informasi," kata Cucun di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/11).

Wakil Ketua DPR RI itu mengatakan PKB sampai kini belum tahu soal kabar kemungkinan Abdul Wahid terlibat dalam rasuah.

Dari situ, lanjut Cucun, PKB belum bisa menentukan langkah memberikan bantuan hukum terhadap Abdul Wahid.

"Ya, kami menunggu dahulu. Statusnya, kan, belum tahu," ujarnya.

Termasuk, kata Cucun, PKB belum bisa menentukan sanksi terhadap Abdul Wahid setelah kabar terjaring OTT KPK.

"Kami melihat dahulu tadi, berangkatnnya dari keterangan yang akan disampaikan KPK seperti apa. Belum bisa mengambil langkah apa-apa," ujarnya.