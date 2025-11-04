Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

Gubernur Riau Ditangkap KPK, Waketum PKB Bilang Begini, Singgung soal Informasi

Selasa, 04 November 2025 – 15:20 WIB
Gubernur Riau Ditangkap KPK, Waketum PKB Bilang Begini, Singgung soal Informasi - JPNN.COM
Gubernur Riau Abdul Wahid. Foto: Rizki Ganda Marito/jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Waketum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Cucun Ahmad Syamsurijal menyebutkan parpol belum bisa bersikap lebih lanjut menyikapi kabar penangkapan Gubernur Riau Abdul Wahid

Dia berkata demikian demi menanggapi kabar Gubernur Riau sekaligus kader PKB Abdul Wahid yang tertangkap operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK. 

"Kami tunggu dahulu keterangan resmi dari KPK, karena case-nya kami belum dapat informasi," kata Cucun di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/11).

Baca Juga:

Wakil Ketua DPR RI itu mengatakan PKB sampai kini belum tahu soal kabar kemungkinan Abdul Wahid terlibat dalam rasuah.

Dari situ, lanjut Cucun, PKB belum bisa menentukan langkah memberikan bantuan hukum terhadap Abdul Wahid. 

"Ya, kami menunggu dahulu. Statusnya, kan, belum tahu," ujarnya.

Baca Juga:

Termasuk, kata Cucun, PKB belum bisa menentukan sanksi terhadap Abdul Wahid setelah kabar terjaring OTT KPK.

"Kami melihat dahulu tadi, berangkatnnya dari keterangan yang akan disampaikan KPK seperti apa. Belum bisa mengambil langkah apa-apa," ujarnya. 

Waketum PKB Cucun Ahmad Syamsurijal menyebutkan parpol belum bisa menentukan memberikan bantuan hukum bagi penangkapan Gubernur Riau.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Gubernur Riau  Abdul Wahid  PKB  Cucun Ahmad Syamsurijal  OTT KPK 
BERITA GUBERNUR RIAU LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp