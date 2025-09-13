Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah - Riau

Gubernur Riau Dukung Pembentukan Dubalang Batang Kuantan

Sabtu, 13 September 2025 – 00:00 WIB
Gubernur Riau Dukung Pembentukan Dubalang Batang Kuantan - JPNN.COM
Gubernur Riau Abdul Wahid. Foto: Diskominfo Riau

jpnn.com, PEKANBARU - Gubernur Riau Abdul Wahid menyatakan dukungan penuh terhadap gagasan pembentukan Dubalang Batang Kuantan yang diinisiasi Kapolda Riau bersama masyarakat Kuantan Singingi.

Menurut Abdul Wahid, Dubalang sebagai perangkat adat bukan sekadar warisan masa lalu, tetapi masih sangat relevan untuk menjawab tantangan zaman.

“Dubalang adalah perangkat adat yang dulu dibutuhkan dalam rangka menjaga kampung, menjaga keamanan masyarakat, dan juga menjaga kehidupan masyarakat. Nah, di zaman sekarang juga penting Dubalang ini, karena apa? Karena dia harus menjaga lingkungan, menjaga kehidupan di tengah-tengah masyarakat,” ujar Gubernur, Jumat (12/9).

Baca Juga:

Dia menjelaskan keberadaan Dubalang Batang Kuantan nantinya akan menjadi mitra strategis pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat adat dalam menjaga keamanan serta melestarikan nilai-nilai lokal.

Peran Dubalang tidak hanya sebatas pengamanan sosial, tetapi juga menjaga keseimbangan alam.

“Bersama-sama dengan pemerintah, pihak keamanan, dan komunitas adat, Dubalang dibutuhkan dalam rangka menjaga keamanan kehidupan masyarakat, juga menjaga lingkungan sekitar kita, baik itu mencegah pencemaran, perambahan hutan, penambangan liar, dan berbagai pelanggaran lain,” tegasnya.

Baca Juga:

Gubernur menilai inisiatif ini sejalan dengan semangat Riau yang mengedepankan kearifan lokal, gotong royong, dan kesadaran lingkungan.

Dengan dukungan semua pihak, Dubalang Batang Kuantan diharapkan menjadi contoh nyata penguatan budaya dan keamanan berbasis masyarakat yang adaptif dengan tantangan modern. (mcr36/jpnn)

Menurut Gubernur Riau Abdul Wahid, Dubalang Batang Kuantan sebagai garda adat untuk lingkungan dan ketertiban.

Redaktur : Rah Mahatma Sakti
Reporter : Rizki Ganda Marito

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Gubernur Riau  Kapolda Riau  Riau  Gubernur Riau Abdul Wahid 
BERITA GUBERNUR RIAU LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp