JPNN.com - Daerah - Sulbar

Gubernur Sulbar Suhardi Duka Ungkit Jasa Seorang Guru

Jumat, 31 Oktober 2025 – 02:45 WIB
Gubernur Sulbar Suhardi Duka Ungkit Jasa Seorang Guru - JPNN.COM
Gubernur Sulbar Suhardi Duka, saat bimbingan teknis pembelajaran mendalam dan strategi implementasi program Sulbar Mandaras, di Mamuju, Kamis (30/10). ANTARA/HO/Diskominfo Sulbar

jpnn.com - Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) Suhardi Duka menekankan peran penting guru dalam mencetak Sumber Daya Manusia (SDM) unggul dan berkarakter.

"Kunci membangun SDM unggul ada di tangan guru. Tidak ada pejabat, bupati atau gubernur yang lahir tanpa jasa seorang guru," kata Suhardi Duka saat bimbingan teknis (bimtek) pembelajaran mendalam dan strategi implementasi Program Sulbar Mandaras di Mamuju, Kamis (30/10/2025).

Suhardi menyampaikan bahwa paradigma pendidikan kini telah berubah jauh dibandingkan masa lalu.

Jika dulu hukuman fisik dianggap wajar, kini pendekatan yang humanis dan penuh kasih sayang menjadi kunci keberhasilan dalam mendidik siswa.

"Dulu kita bangga kalau dipukul guru dan orang tua pun tidak marah. Tapi sekarang tidak boleh lagi. Didiklah siswa dengan kasih sayang. Banyak murid merasa hidupnya berubah, karena disayangi oleh gurunya," tuturnya.

Suhardi Duka kemudian mengisahkan pengalamannya saat pertama kali dilantik menjadi Bupati Mamuju.

"Waktu saya dilantik, yang pertama saya cari adalah guru-guru saya. Saya kirimkan ucapan terima kasih dan parsel karena saya sadar, saya bisa sampai di titik ini berkat guru," ujarnya.

Dia juga menyoroti praktik pungutan di sekolah yang kerap menimbulkan masalah di tengah masyarakat dan meminta seluruh kepala sekolah menghentikan segala bentuk pungutan kepada siswa.

