Gubernur Sumsel Dorong Car Free Night Atmo Jadi Motor Penggerak Ekonomi UMKM

jpnn.com, PALEMBANG - Gubernur Sumatra Selatan Dr. H. Herman Deru, didampingi Ketua TP PKK Sumsel, Feby Deru, resmi melaunching Car Free Night (CFN) Atmo di Jalan Kolonel Atmo, Sabtu (18/4) malam.

Dalam sambutannya, Herman Deru menyampaikan kehadiran CFN tidak sekadar menghadirkan hiburan, tetapi juga menjadi langkah nyata untuk membahagiakan masyarakat sekaligus menggerakkan roda perekonomian.

Menurutnya, sejak awal dirinya langsung menyetujui gagasan tersebut karena dinilai mampu memberikan dampak luas, khususnya bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Ini bukan hanya ide hiburan, tetapi ide besar untuk menggerakkan ekonomi. Ada ratusan ribu pelaku UMKM di Sumsel yang akan ikut bergeliat. Meski tidak semuanya bertransaksi di sini, efeknya akan terasa,” ujar Herman Deru.

Ia juga berharap pengelolaan CFN dapat dilakukan secara teratur oleh pemerintah kota, termasuk pengaturan giliran bagi pelaku usaha dan kegiatan seni agar semua pihak mendapat kesempatan yang adil.

Selain itu, Herman Deru menekankan pentingnya peningkatan fasilitas, seperti penerangan, lampu hias, serta kenyamanan area publik.

“Yang paling penting adalah keamanan dan kenyamanan pengunjung. Ini harus dijaga bersama, baik oleh aparat maupun masyarakat,” tambahnya.

Wali Kota Palembang, Ratu Dewa mengatakan CFN Atmo hadir sebagai jawaban atas kebutuhan masyarakat akan hiburan, khususnya pada akhir pekan.