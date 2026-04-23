Gubernur Sumsel Dorong Sinergi CSR, Resmikan Ground Breaking Jalan Simpang Raja di PALI

jpnn.com, JAKARTA - Gubernur Sumatra Selatan (Sumsel), Dr. H. Herman Deru meresmikan kegiatan ground breaking perbaikan jalan rigid beton ruas Simpang Raja–Simpang 4 PT MHP di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Rabu (22/4).

Perbaikan jalan sepanjang 1.520 meter dengan lebar 7 meter tersebut dijadwalkan berlangsung mulai 9 Februari hingga 7 Agustus 2026.

Pembangunan dilakukan melalui pembiayaan Corporate Social Responsibility (CSR) hasil kolaborasi sejumlah perusahaan yang beroperasi di Kabupaten PALI.

Herman Deru menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah dan sektor swasta dalam mempercepat pembangunan, khususnya di tengah keterbatasan anggaran pemerintah pusat dan daerah.

“Di tengah keterbatasan anggaran, kita membutuhkan komunikasi untuk mensinergikan kemampuan. Harus ada tekad untuk bekerja sama dan berpikir bersama, karena semua saling terkait,” ujarnya.

Dia mengapresiasi semangat gotong royong yang ditunjukkan dalam pembangunan jalan tersebut dan berharap kolaborasi serupa dapat menjadi contoh bagi investor lainnya.

“Jalan ini bisa menjadi role model bagi investor lain. Tidak hanya memanfaatkan potensi pendapatan, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tambahnya.

Herman Deru menekankan pembangunan infrastruktur harus berorientasi pada kebutuhan masyarakat.