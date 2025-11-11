Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah - Sumsel

Gubernur Sumsel Herman Deru Memaknai Hari Pahlawan dengan Tekankan Semangat Pengabdian

Selasa, 11 November 2025 – 09:12 WIB
Gubernur Sumsel Herman Deru Memaknai Hari Pahlawan dengan Tekankan Semangat Pengabdian - JPNN.COM
Gubernur Sumsel Herman Deru saat menghadiri upacara peringatan Hari Pahlawan yang dipusatkan di Taman Makam Pahlawan Ksatria Ksetra Siguntang Palembang, Senin (10/11). Foto: Dokumentasi Humas Pemprov Sumsel

jpnn.com, PALEMBANG - Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru menekankan pentingnya memperkuat etos kerja sebagai bentuk penghormatan kepada para pejuang.

Baginya, pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu wujud kepahlawanan pada masa sekarang.

Hal tersebut disampaikan Herman Deru saat Upacara Peringatan Hari Pahlawan Nasional 2025 yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel), Senin (10/11).

Baca Juga:

Walaupun hujan mengguyur sejak pagi, upacara yang berlangsung di Taman Makam Pahlawan Ksatria Ksetra Siguntang Palembang itu tetap berjalan dengan penuh penghormatan dan ketenangan.

Sejak awal acara, seluruh peserta menunjukkan sikap hormat dan kekhidmatan.

Lagu Mengheningkan Cipta berkumandang untuk mengenang jasa para pahlawan yang berjuang demi kemerdekaan bangsa.

Baca Juga:

Prosesi peletakan karangan bunga dan penaburan bunga kemudian dilakukan sebagai bentuk penghormatan terakhir.

Upacara ini dihadiri sejumlah tokoh penting, di antaranya Pangdam II/Sriwijaya Mayjen TNI Ujang Darwis, Kapolda Sumsel Irjen Pol Andi Rian R Djajadi, serta jajaran Forkopimda dan para aparatur sipil negara (ASN).

Ini makna Hari Pahlawan bagi Gubernur Sumsel Herman Deru: tekankan pentingnya pengabdian kepada masyarakat sebagai salah wujud kepahlawan pada masa sekarang

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Hari Pahlawan  Herman Deru  Gubernur Sumsel   Pengabdian  Pejuang  pemprov Sumsel  Sumsel 
BERITA HARI PAHLAWAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp