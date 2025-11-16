Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah - Sumsel

Gubernur Sumsel Herman Deru Sebut SRGF 2025 Jadi Motor Penggerak Ekonomi Danau Ranau

Minggu, 16 November 2025 – 10:11 WIB
Gubernur Sumsel Herman Deru Sebut SRGF 2025 Jadi Motor Penggerak Ekonomi Danau Ranau - JPNN.COM
Sriwijaya Ranau Gran Fondo (SRGF) 2025 berlangsung sukses dan menjadi magnet wisata baru sekaligus motor penggerak ekonomi bagi kawasan Danau Ranau. Foto: Dokumentasi Humas Pemprov Sumsel

jpnn.com, OKU SELATAN - Sriwijaya Ranau Gran Fondo (SRGF) 2025 menorehkan catatan positif.

Event bersepeda bertaraf internasional itu berlangsung sukses dan menjadi magnet wisata baru bagi kawasan Danau Ranau.

Hal ini disampaikan langsung Gubernur Sumsel Herman Deru saat menutup rangkaian kegiatan tersebut.

Gubernur Herman Deru dalam sambutannya menyampaikan keberhasilan penyelenggaraan SRGF 2025 tidak hanya dinilai dari kemeriahannya, tetapi juga dari dampak ekonomi yang dirasakan masyarakat.

Selama event berlangsung, kawasan Danau Ranau dipadati wisatawan, pelaku usaha, hingga peserta dari berbagai daerah.

“Kami bersyukur karena agenda besar ini berjalan tanpa hambatan. Semua merasakan manfaatnya, baik dari sisi ekonomi maupun peningkatan promosi wisata,” kata Gubernur Herman Deru dalam Closing Ceremony yang berlangsung di Icon Danau Ranau.

Dia menekankan sinergi masyarakat, pemerintah daerah, dan aparat TNI-Polri berperan besar dalam menyukseskan kegiatan tersebut.

Menurut Herman Deru, keamanan dan kenyamanan pengunjung adalah faktor utama yang membuat SRGF semakin dipercaya sebagai agenda besar tahunan.

SRGF 2025 berlangsung sukses dan menjadi magnet wisata baru sekaligus motor penggerak ekonomi bagi kawasan Danau Ranau

TAGS   SRGF 2025  Herman Deru  Sriwijaya Ranau Gran Fondo  pemprov Sumsel  Danau Ranau  penggerak ekonomi  Gubernur Sumsel   Wisata  Sport Tourism 
