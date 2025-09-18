Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah - Sumsel

Gubernur Sumsel Kirim Utusan untuk Telusuri Skandal Pencopotan Kepsek di Prabumulih

Kamis, 18 September 2025 – 04:11 WIB
Gubernur Sumsel Kirim Utusan untuk Telusuri Skandal Pencopotan Kepsek di Prabumulih - JPNN.COM
Gubernur Sumsel Herman Deru. Foto: source for JPNN.com.

jpnn.com, PALEMBANG - Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru akan menginstruksikan Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) bidang Politik, Hukum, dan HAM turun langsung ke lapangan untuk menelusuri kasus Kepsek SMP Negeri 1 Prabumulih yang dicopot usai tegur anak pejabat.

“Saya akan mengutus TGUPP ke Prabumulih untuk mendengarkan seobjektif mungkin. Nanti yang berangkat Pak Kemas Khairul Muhlis,” sampai Deru, Rabu (17/9).

Berdasarkan informasi yang diterima dari Wali Kota Prabumulih, kepala sekolah tersebut belum secara resmi diberhentikan atau dimutasi.

Baca Juga:

Menurutnya, pemindahan jabatan kepala sekolah harus disertai dengan pelantikan. Akan tetapi, sejauh ini belum ada proses itu.

“Kalau memang dipindahkan, kan harus ada pelantikan. Karena belum ada pelantikan, artinya ini perlu diluruskan agar tidak simpang siur,” kata Deru.

Kemas Khairul Muhlis menambahkan jika dirinya akan segera menuju Prabumulih untuk mencari fakta lapangan sebelum mengambil langkah lebih lanjut.

Baca Juga:

“Saya akan cek langsung ke Prabumulih. Kami lihat terlebih dahulu kronologinya, baru nanti dikomunikasikan dan dikoordinasikan,” ujar Kemas.

Pemprov Sumsel berharap klarifikasi ini dapat menjadi titik terang dalam menyelesaikan persoalan tanpa menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat, khususnya dalam dunia pendidikan.

Guna menelusuri kasus yang tengah viral di Prabumulih, Gubernur Sumsel Herman Deru akan mengutus TGUPP ke lapangan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Gubernur Sumsel   kepsek prabumulih  Prabumulih  Kepala Sekolah  smp 1 prabumulih 
BERITA GUBERNUR SUMSEL LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp