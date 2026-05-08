JPNN.com - Nasional - Humaniora

Gubernur Sumsel Pastikan Keluarga Korban Bus ALS Ditanggung Makan, Penginapan & Pemulangan Jenazah

Jumat, 08 Mei 2026 – 08:00 WIB
Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Dr. H. Herman Deru menjenguk keluarga korban kecelakaan Bus Antar Lintas Sumatera (ALS) dan truk tangki minyak di Rumah Sakit Bhayangkara Palembang.

jpnn.com, PALEMBANG - Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Dr. H. Herman Deru menjenguk keluarga korban kecelakaan Bus Antar Lintas Sumatera (ALS) dan truk tangki minyak di Rumah Sakit Bhayangkara Palembang, Kamis (7/5).

Adapun kecelakaan maut itu terjadi di Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara).

Herman Deru dalam kesempatan tersebut menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban atas musibah yang terjadi.

Dia juga berdialog langsung dengan sejumlah keluarga korban untuk mengetahui asal daerah dan tujuan perjalanan mereka.

“Bapak dari mana, mau ke mana?” tanya Herman Deru kepada salah satu keluarga korban.

Pria tersebut menjawab dirinya berasal dari Way Tuba dan hendak menuju Medan.

Terkait penyebab kecelakaan, Herman Deru mengatakan belum dapat menjelaskan secara terperinci karena hal tersebut merupakan kewenangan pihak kepolisian.

“Itu ranahnya Bapak Kapolda, nanti Bapak Kapolda yang akan menjelaskannya,” ujarnya.

TAGS   kecelakaan  Gubernur Sumsel   Herman Deru  Sumsel 
