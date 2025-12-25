Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah - Sumsel

Gubernur Sumsel Pastikan Umat Nasrani Beribadah dengan Aman dan Kondusif

Kamis, 25 Desember 2025 – 04:50 WIB
Gubernur Sumsel Herman Deru didampingi Kapolda Sumsel Irjen Pol Andi Rian Ryacudu Djajadi, TNI serta stake holder lainnya saat meninjau Gereja Santo Yoseph Palembang, Rabu (24/12/2025) sore. Foto: Cuci Hati/JPNN.com

jpnn.com, PALEMBANG - Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru memastikan umat nasrani dapat beribadah dengan aman dan kondusif.

Hal ini diungkapkan Deru usai meninjau langsung persiapan Natal 2025 di Gereja Katolik Santo Yoseph Palembang, Rabu (24/12/2025) sore.

Tak hanya sendiri, orang nomor satu di Sumatera Selatan ini juga didampingi oleh Kapolda Sumsel Irjen Andi Rian Ryacudu Djajadi, TNI serta stake holder lainnya.

"Kami pastikan semua berjalan dengan kondusif dan umat nasrani dapat beribadah dengan senang dengan tenang," ungkap Deru saat ditemui di Gereja Santo Yoseph Palembang.

"Sampai dengan saat ini memang terlapor kondisi tetap nyaman. Tidak ada informasi-informasi negatif," tambah Deru.

Deru mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran terkait yang sudah membantu pengamanan di Gereja.

"Di sini (Gereja Santo Yoseph) ada 50 personel yang bersiaga," kata Deru.

"Kalau melihat intensitas, sepertinya Natal tahun ini lebih ramai dibanding Natal tahun lalu," sambung Deru.

Tinjau Gereja Santo Yoseph Palembang, Gubernur Sumsel Herman Deru pastikan umat nasrani beribadah dengan aman dan kondusif.

